7 евро за въезд в ЕС: стоит ли это считать отменой безвиза

Новшество Евросоюза никак не вписывается в философию безвиза, но, судя по всему, является необходимой мерой безопасности.

ЕС вводит плату за въезд на свою территорию espreso.tv

Европейский Союз намерен изменить систему контроля на своих границах . И, если по этому вопросу окончательно будет дан зеленый свет, то будет запущена система под названием ETIAS — European travel information and authorization system, "Европейская система авторизации и информации о путешествии". Она предполагает, что иностранцы, которые сейчас ездят в ЕС по безвизу, будут обязаны проходить платную "авторизацию", то есть передавать в ЕС свои данные, при этом обработка такой заявки будет стоить 7 евро, а разрешение на въезд будет действовать три года.

Сложно заподозрить Европейский Союз в желании заработать деньги таким путем — это не та институция, которая ощущает нехватку денег. Введение более жесткого контроля над теми, кто въезжает в страны ЕС — это вопрос безопасности. И это нововведение требует инвестиций. Евросоюз же хочет переложить расходы на безопасность ЕС на людей, которые приезжают туда из-за пределов Европейского Союза.

Так что нет сомнения в том, что речь идет о процедурах, призванных повысить безопасность. Евросоюз хочет получать больше информации и заблаговременно для того, чтобы выявлять нежелательных лиц, контролировать перемещение въезжающих в страны ЕС и т.д. Но сделано все это хитрым образом.

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Безусловно, это новшество Евросоюза никак не вписывается в философию безвиза и философию упрощения поездок, поскольку добавляет, пусть и не очень обременительную, но дополнительную процедуру, которую необходимо пройти перед поездкой в ЕС. Но, хотя это и административные преграды, я не думаю, что они будут носить настолько неприятный и времяпожирающий характер, как очереди за визами. Ведь всю эту процедуру можно будет пройти прямо из дому, со своего компьютера или телефона.

А что касается стоимости обработки такой заявки, то для того, кто путешествует странами Евросоюза 7 евро — это не принципиальная сумма.

Справедливости ради следует отметить, что новый порядок проверки на безопасность, которая будет проводиться заблаговременно, ни в коем случае нельзя сравнить с процедурой получения визы. Потому я бы не спекулировал на том, что теперь "безвиз будет отменен".

И последнее - сейчас в Сети заговорили о том, что если эта процедура таки изменится, то это отразится на рейтингах Порошенко. Ведь президент подает получение Украиной безвизового режима с ЕС как одно из основных своих достижений. Но могу вас заверить, что у него и без того сегодня нет никаких рейтингов и никаких шансов пройти во второй тур очередных президентских выборов. И этот провал Порошенко связан вовсе не з безвизом…

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", специально для "Главреда"

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