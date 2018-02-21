Главный смысл действий путинской России - это война за полного отсутствия ответственности.

Самый главный принцип путинской войны - "настамнет" и мы ни за что не отвечаем Facebook.com

После того, как президент Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса , юридический статус России в украинском праве изменился. Соседняя страна стала агрессором не только с точки зрения оценки ее действий политиками или журналистами. Россия - "агрессор в законе".

Наконец на правовом уровне вещи названы своими именами. И пусть для этой очевидной констатации понадобилось несколько лет политических дискуссий и год работы над новым законом - зато сегодня политики и дипломаты страны-агрессора возмущаются и обвиняют Украину во всем, в чем только можно обвинить.

А почему, хочется спросить? Почему российским пропагандистам не все равно, что написано в очередном украинском законе?

Потому что главный смысл действий путинской России - это война за полного отсутствия ответственности.

У Кремля нет никакого желания отвечать за последствия своих действий. Вот почему аннексия Крыма приписывается мифическому стремлению населения полуострова "воссоединиться" с обтрепанной родной гаванью. Вот почему оккупация Донбасса - не оккупация вовсе, а "восстание донецких шахтеров". Вот почему российские военные, попадали в плен во время войны на Донбассе, оказывались либо освобожденными из вооруженных сил или просто такими, что заблудились на незнакомой местности.

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Вот почему именно тогда, когда украинский закон о стране-агрессору вступил в силу, российское внешнеполитическое ведомство вновь отреклось от военнослужащих, которые были уничтожены американцами при попытке захвата нефтяных месторождений в Сирии.

Самый главный принцип путинской войны - "настамнет" и мы ни за что не отвечаем. Очень удобно. Если мы победили - так это Россия победила. А если нас разгромили - так это каких-то непонятных "добровольцев" разгромили, Россия здесь не при чем.

Удобно для власти, представителям которой совсем не хочется оказаться на скамье международного трибунала. Удобно для обывателя, который может гордиться своей обтрепанной гаванью и замечать только сплошные победы.

Это и есть высшее проявление государственного трусости - когда мы проигрываем, "настамнет".

А закон, который так не нравится россиянам, утверждает обратное - Россия там есть. И с этим неоспоримым фактом руководству страны-агрессора и его союзникам в Украине и на Западе придется считаться.

Виталий Портников, журналист для Espreso.tv