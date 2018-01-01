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Антикоррупционный суд получился деформированным и уродливым

Сегодня, 18:08

Теперь Украине нужно задуматься о создании вип-тюрем.

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Рада проголосовала за создание Антикоррупционного суда
Верховная Рада решилась на создание Антикоррупционного суда. Власть сделала все, чтобы принятая модель Антикоррупционного суда была безопасной для высшего эшелона коррупционеров. Поэтому АКС получился деформированным и уродливым.

Понятно, что при нынешней власти Антикоррупционный суд не будет работать на Украину. Но Антикоррупционный суд уже есть, и он обязательно станет "пятым элементом" будущей эффективной цепочки борьбы с элитной коррупцией в Украине.

После смены власти в Украины в марте 2019 года все нынешние вялые антикоррупционные органы - НАБУ, САП, ДБР, НАЗК, освободившись от политического и коррупционного давления, вдруг вспомнят о своем предназначении и начнут действовать. И тут выяснится, что первый контингент осужденных элитных коррупционеров из окружения последних двух бывших президентов некуда садить. Украинские тюрьмы, пропитанные той же коррупцией, просто не готовы к приятию вип-осужденных коррупционеров, привыкших к роскошной жизни во власти и на свободе.

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В свое время с этой проблемой столкнулась Италия, когда проводила многолетнюю широкомасштабную антикоррупционную операцию "Чистые руки". Поэтому уже сейчас Украине надо думать о последнем, заключительном элементе будущего антикоррупционного механизма очистки украинской власти и общества – тюрьмах нового образца или аренде мест заключения в тюрьмах ЕС и США, например, Гуантанамо. Без спецтюрем, для осужденных элитных коррупционеров, вся остальная цепочка потеряет свою эффективность.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

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Виктор Небоженко, Антикоррупционный суд
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