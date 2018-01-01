Армения пошла по пути Украины

Как и Украина, она станет заложницей в играх крупных геополитический игроков. Избежать этого сценария Армении не удастся.

Попытка США привести Никола Пашиняна к власти объясняется двумя причинами. Reuters

То, что Армения , вслед за Украиной, в самое ближайшее время станет ареной ожесточенного противостояния между Россией и США, становится уже очевидным.

Последствия этого противостояния для Армении будут печальными. Значительно более печальными, чем для Украины, потому что:

Армения экономически очень слаборазвитая страна и ее численность всего 3 млн чел;

Армения находится в состоянии войны с Азербайджаном из- за Нагорного Карабаха;

Армения окружена недружественными ей государствами: Турцией, Ираном, Азербайджаном;

Армения не имеет выхода к морю;

Армения не имеет естественных границ с Западом;

Безопасность Армении сейчас гарантируется Россией, но США ни в один момент не ослабляли своего внимания к Армении, готовя для нее роль ключевого плацдарма для действий США против Ирана, а, возможно, и против Турции. Важность Армении для США подтверждается тем фактом, что в трехмиллионной стране США содержат 2.5 тыс дипломатов в своем посольстве! Целая дивизия! То есть по одному сотруднику на 1000 армян. Это самая высокая в мире удельная численность дипломатов США в стране.

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Резкая активизация американцев именно сейчас в Армении, попытка привести Никола Пашиняна к власти по технологии классической цветной революции, объясняется двумя причинами. Во-первых, потому что Д. Трамп принял принципиальное решение военным путем нейтрализовать растущее влияние Ирана на Ближнем Востоке и Армения нужна как военный плацдарм. Во-вторых, это резкое ухудшение американо-турецких отношений и, как следствие этого, намечающийся мезальянс между Россией и Турцией. США вполне допускают, что Турция, обладающая самой сильной армией в Европе, выйдет из состава НАТО и в дальнейшем американцам придется столкнуться с Эрдоганом на Ближнем Востоке. При таком сценарии для США не будет лучшего союзника в ее противостоянии с Турцией, чем Армения, которой уготована роль пушечного мяса.

Судьба Армении на ближайшие годы предрешена и она будет печальной. Как и Украина, она станет заложницей в играх крупных геополитический игроков. Избежать этого сценария Армении не удастся. И без того многочисленная армянская диаспора, разбросанная по всему миру, пополнится еще одним миллионом уезжающих от хаоса, бедности и, возможно, даже разрухи, которые будут ожидать Армению в ближайшие годы.

Андрей Головачев, политический эксперт

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