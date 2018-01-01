Шо, опять? Почему русский след в деле ромов маловероятен

Про то, что радикализм в Украине зашкаливает знали все, но ничего не делали.

Безнаказанность радикализма привела к эскалации насилия Фото: Радио Свобода

Тут говорят, атака на цыган во Львове, в результате которой погибли люди, спецоперация русских. Опять?

Нет-нет, русские конечно, способны на что угодно. И на это тоже. Но тут вопрос. Это русские систематично организовывали атаки радикалов на сексуальные и национальные меньшинства последние месяцы? Это русские организовали национальные дружины?

Если да, то почему об этом говорят только сейчас? И почему русским так многое позволяют делать в стране? Почему их не остановили раньше?

А если нет, и раньше это были наши отечественные патриоты, то, простите, о чем идет речь? Погром от патриота чем отличается от погрома от русского агента? Тем, что там все остались живы, а тут первый раз погиб человек? Так это все дело случая, в такие моменты. И то, что это случилось именно во Львове, а не где-то раньше или где-то позже, просто стечение обстоятельств.

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А может дело все в том, что здесь русские ни при чём? И на действия радикалов смотрели сквозь пальцы, пока вдруг не случилась беда?

И почему тогда силовики это делали? Может дело в том, что они не могут бороться с такого рода группами? Не хватает институциональной силы. Тогда это надо признать.

Или все дело в том, что руководство силовиков в тайне одобряло такие действия? Не секрет же, что толерантность у нас на не высоком уровне и только нормы приличия мешают многим людям активно поддерживать расистские выходки. И еще пару посольств цивилизованных стран. И сами они, силовики в высоких кабинетах, никогда бы не разгромили лагерь ромов или съезд психологов, работающих с ЛГБТ, только потому, что им "не положено". Но с удовольствием бы сделали это? Руки чесались. И они втайне аплодируют парням в балаклавах и с нацистскими замашками?

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Так или иначе, но русские тут не причем. Потому что даже если это они, то это естественное поведение врага во время войны. И если враг бьет в твою слабую точку, то только ты виноват в том, что это точка открыта. И ослаблена. Про то, что радикализм в Украине зашкаливает знали все. И ничего не делали. И именно результат бездеятельности сейчас мы наблюдали во Львове. И теперь, когда петух снова клюнул в то самое место, начали бороться с русскими агентами. Хотя в любой другой стране мира полетели бы головы у высших чинов. И не потому, что погиб человек. А потому что он погиб после десятка других случаев, на которые не было реакции.

Ведь если бы радикалов жестко по закону наказали в первый раз, они бы не пошли в этот раз громить табор, окрыленные успехом. Их подталкивали к насилию. К эскалации насилия. Их подталкивали силовики, которые смотрели на их действия сквозь пальцы. И теперь эти же силовики говорят, что во всем виноваты русские агенты. Осталось только сделать вывод, что и силовики у нас немного агенты русских.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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