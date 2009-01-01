Бан за банан: накажут ли Россию за проявления расизма на трибунах?

В России налицо систематические проявления расизма со стороны фанов разных тамошних клубов.

Как сообщает бразильское издание Globo, сенегальский вингер "Ливерпуля" Садио Мане подвергся расистским оскорблениям во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (игра закончилась паритетом — 1:1). Со стороны поклонников красно-белых были слышны звуки, имитирующие обезьянье уханье, в тот момент, когда форвард прикасался к мячу.

После гола в ворота "Спартака", который забил Филиппе Коутинью, Мане даже обратился к фанатам столичного клуба с просьбой прекратить провокации (наивный!). Болельщики на это не отреагировали и во время замены Мане на Даниэля Старриджа продолжили оскорблять футболиста.

"Ливерпуль" не преминул обратиться в УЕФА с жалобой на "Спартак" в связи с этим прискорбным фактом. Кроме того, ливерпудлианцы обращают внимание европейских футбольных структур и на расистские оскорбления игрока юношеской команды Бобби Адеканье со стороны болельщиков столичного клуба в состоявшемся накануне игры основных составов матче Юношеской лиги УЕФА. "Красные" считают, что 18-летний нидерландский нападающий "Ливера" стал жертвой расистских оскорблений со стороны российских фанатов. Отмечается, что на игрока оказывалось давление, когда он выходил на замену и вводил мяч из-за боковой линии.

В Российском футбольном союзе о расизме, конечно же, ни сном, ни духом. Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин: "У меня информации о расистских проявлениях на матче "Спартак" — "Ливерпуль" нет".

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В России словно предвидели появление подобных проблем и накануне матча опубликовали интервью с известным британским писателем, исследователем фанатской проблематики Дуги Бримсоном. "В России нет расизма. Если кто-то там что-то ухнул на трибуне — это не значит, что общество плохо относится к черным", — утверждает британец, очевидно, считающий себя тонким знатоком загадочной русской души. "Ха-а-ачи, чу-у-урки, ха-а-а-хлы, чухо-о-онцы, бульба-а-аши, че-о-орные" — это, видимо, просто обороты русской речи. Ну, часто встречаются, что поделаешь! Какой же это расизм, так, баловство! Вот примеры песенного творчества фанов ЦСКА из страны, где "нет расизма".

Внимание, ролик содержит призывы к насилию.

Внимание, ролик содержит нецензурную лексику.

Или другой пример — из "культурной столицы" России, родины многих представителей современной российской верхушки.

Внимание, ролик содержит нецензурную лексику.

Кстати, ЦСКА в свое время уже наказывали матчами при пустых трибунах именно из-за проявлений расизма в среде его болельщиков. Максимально обелить российский футбольный люд перед грядущим чемпионатом мира Дуги Бримсону удалось — старался на славу! Даже вспомнил Евро-2012 в Украине — мол, несмотря на статейки британских таблоидов о расизме в Украине, на берегах Днепра все было максимально по-доброму. Однако Бримсон, как по мне, делает типичную ошибку западных людей, а особенно британцев-островитян — ставит знак равенства между русской и украинской ментальностью. При этом фанат-писатель не забывает, что в России его книги продаются неплохими тиражами (США и Россия — лидеры в мире по этому показателю), и пилить ветку, несущую финансовое благополучие, конечно, не будет.

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А расизм, с которым УЕФА показательно борется, — это не только пренебрежение к другой расе. Оскорбление ближних тоже ведь нехорошее дело. Скажем, в одном польском супермаркете ввели дополнительную проверку для украинцев — мол, воруют. Оскорбление по национальному признаку? Безусловно. Однако, положа руку на сердце, зададимся вопросом: разве не дают некоторые наши соотечественники соответствующего повода?

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Тем не менее, руководитель польского магазина попался на удочку национальной нетерпимости. А выражение "страна, где воруют все" применительно к Украине — обидно, но разве так уж далеко от истины?.. Осуждая других, давайте будем критичнее относиться и к себе!

Так борется УЕФА против расизма или так… имитирует бурную деятельность? В иных местах простого банана на трибунах достаточно, чтобы на тебя наложили бан. А в России налицо — систематические проявления расизма со стороны фанов разных тамошних клубов. Думаю, определенное разбирательство после московских событий прошедшего мид-уика будет. Однако серьезных санкций не предвидится. А так, конечно, Россия с нетерпением ждет гостей Мундиаля. При этом не забывая убивать украинцев и сирийцев, периодически нарушая воздушные границы стран-соседей, на своих популярных телеканалах в прайм-тайм открыто призывая взрывать склады боеприпасов в Украине. И не только призывая, как показывают события в Калиновке. И все сходит с рук! Такая страна — просто идеальное место для проведения чемпионата мира, правда, ФИФА?

Алексей РЫЖКОВ