Без иллюзий. О разрыве дипношений с Россией

Дискуссия о разрыве дипломатических отношений с РФ должна строиться на уровне фактов и анализа последствий.
Нужно ли разрывать дипломатические отношения с государством, которое осуществляет военную агрессию против нас? В условиях гибридной войны, которую ведет против Украины Российская Федерация, ответ на этот вопрос требует фундаментальной проработки со стороны отечественного экспертного сообщества, выводов МИДа и политической воли руководства страны. Тут нет места эмоциям и политическим спекуляциям. Но вместе с тем отвечать нужно, и отвечать однозначно.
В этой связи наиболее основательным исследованием разрыва дипотношений стала статья эксперта Центра исследований России, экс-посола Украины в Иране Александра Самарского, где он на примерах из мировой практики разложил проблему.
На наш взгляд, аргументы власти о том, что разрыв дипотношений с Россией осложнит переговорный процесс в Минске и негативно скажется на освобождении украинских заложников, выглядят малоубедительными.
Например, самый распространенный аргумент против разрыва дипломатических отношений – о полной невозможности оказывать консульскую поддержку гражданам Украины в РФ в случае прекращения дипотношений – является только одним из возможных сценариев в подобной ситуации.
Если мы обратимся к опыту Грузии, то мы увидим, что разрыв дипломатических отношений между Грузией и РФ не стал поводом для разрыва консульских отношений между странами. Интересы Грузии и России в двусторонних отношениях с 2009 года представляет Швейцария, которая и занималась консульскими вопросами, в т. ч. выдачей виз представителям сторон, так как визовый режим между Грузией и Российской Федерацией был введен еще в 2000 году, чтобы быть отмененным только в 2012.
Однако и отмена визового режима со стороны Грузии не тождественна нормализации отношений и уж тем более не тождественна восстановлению дипломатических отношений: на российское непонимание данных процессов, артикулированное в предложении восстановления дипотношений, Грузия ответила отказом. Условием возвращения к исходной точке Грузия назвала признание Южной Осетии и Абхазии неотъемлемой частью Грузии со стороны РФ.
Да, можно было бы возразить, что Украина не Грузия, и РФ не отступится от гибридной войны, в которую вложила столько сил и средств, а даже наоборот – откроет еще одно ее направление: начнет манипулировать вопросами безопасности граждан Украины в РФ, если бы… РФ систематически не делала этого, начиная с 2013 года.
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Украине стоит раз и навсегда перестать строить иллюзии: на сегодняшний день мы не можем обеспечить безопасность и защиту наших граждан на территории РФ ни с помощью посольств, ни с помощью консульств.
Не стоит обманываться и насчет помощи политзаключенным, к которой принято апеллировать как к крайнему аргументу: что же мы, мол, оставим наших политических без помощи консулов и МИДа? Это тонкая игра на эмоциях, но далеко не разговор о реальном положении вещей: сколько раз представителей консульств не допускали до наших политзаключенных и – более того – игнорировали все их запросы даже о местонахождении узников совести в РФ? Счет таких случаев пойдет на сотни, если не на тысячи.
Если мы обратимся к подобным прецедентам в мировой истории, то увидим, что в 1979 году США разорвали дипломатические отношения с Ираном в ответ на захват сотрудников посольства и их семей в заложники. Освобождены они были уже в 1981 году в условиях так и не восстановленных дипломатических отношений между государствами.
Часто говорится и о том, что разрыв дипломатических отношений с РФ "вызовет непонимание" мирового сообщества и приведет к автоматической денонсации всех существующих двусторонних договоров.
Заявлять о том, что нашим договорам с РФ угрожает еще что-либо, кроме того, что они и так де-факто уничтожены агрессией Российской Федерации против Украины – значит снова и снова разбивать себе лоб о весьма твердую действительность.
Само название Договора "О дружбе и сотрудничестве" не может не вызывать недоумения под сопровождение канонады российских РСЗО на Донбассе и постоянное присутствие "ихтамнетов" в Крыму. Ни о дружбе, ни о сотрудничестве речь давно уже не ведется, и вестись не будет в ближайшие несколько десятков лет. Такова реальность и с ней, так или иначе, придется считаться.
Что до "непонимания", то его скорее вызывает тот факт, что Украина столь своеобразно подходит к использованию спектра дипломатических инструментов. Яркий тому пример - отзыв посла Украины в РФ для консультаций 17 марта 2014 года, когда оккупанты во всю развешивали изображения русских флагов по Севастополю и экстренно допечатывали "бюллетени" для "референдума", в то время как обычно послов отзывают для консультаций тогда, когда имеет место разовое недружественное высказывание или жест. Нелегальное иностранное военное присутствие на территории другого государства и попытка свержения власти силами иностранных представителей – это несколько больше, чем "недружественное высказывание".
Иными словами, тот факт, что Украина не разорвала дипломатические отношения с РФ при так и не имевшем место назначении посла Украины в РФ, в переводе с языка дипломатии на обычный означает, что "проблемы с поведением РФ, конечно, есть – потому посла не назначаем, но они все еще не тянут на разрыв отношений". Это и есть официальная позиция Киева.
Есть еще один камень преткновения – Минские соглашения. Критики идеи о разрыве дипломатических отношений с Россией часто апеллируют к тому, что-де РФ денонсирует их и всем мирным инициативам придет конец.
Дистанцировавшись от эмоций, важно помнить, что РФ изначально не являлась и не является стороной Минских соглашений и денонсировать их не может, не говоря уже о том, что никакого значительного прогресса в прекращении боевых действий благодаря Минским соглашениям по факту достигнуто не было.
Согласно Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, Дебальцево – подконтрольная Украине территория, что подтверждает, что Минские соглашения – это просто слова на бумаге, которые имеют мало общего с тем, что принято называть международным документом, так как двое подписантов - Захарченко и Плотницкий – представляют стороны, которые не существуют юридически.
Разрыв дипломатических отношений – не панацея и не выход из сложившейся ситуации. В случае разрыва дипломатических отношений РФ, вне всякого сомнения, ужесточит свою риторику - как в целом по отношению к Украине, так и по формированию мифов вокруг этого шага. Мы, несомненно, услышим, что "Украина объявила РФ войну", что это "акт агрессии Украины против РФ", что, конечно же, не выдерживает никакой критики и не соответствует действительности.
Но все же хотелось бы, чтобы внутриукраинская дискуссия о разрыве дипломатических отношений с РФ строилась не на российском уровне – уровне разговоров штампами самого низкого пошиба и лозунгами из агиток, а на уровне фактов и анализа последствий.
Виталий Кулик, Мария Кучеренко, Центр исследований проблем гражданского общества