Болезненные фиаско "Динамо". Имеет ли исторические параллели нынешний облом?

Откровенно провальные матчи подытоживают неудачи в турнирах, а блестящие пока что дают только моральное удовлетворение.

Саного снес Мбокани фото: ФК Динамо

1976. 1/4 финала Кубка чемпионов. "Сент-Этьен" — "Динамо" — 3:0 (в дополнительное время).

Европейский гранд тех времен — киевское "Динамо" — после домашней (симферопольской) победы над французским клубом со счетом 2:0 был очевидным фаворитом двухраундового противостояния. Однако, несмотря на это, французы сломили-таки сопротивление киевлян. Фрагмент из отчета о матче в "Советском спорте": "В полуфинал Кубка чемпионов вышел, против ожидания, "Сент-Этьен". Уступали ли динамовцы французам в общей подготовке? Думается, если и уступали, то не настолько, чтобы проиграть столь чувствительно. Скорее, они не сумели настроиться психологически, приняли радость французов после проигрыша в Симферополе (0:2) за попытку напустить хорошую мину при плохой игре и попали впросак".

1977. 1/2 финала Кубка чемпионов. "Боруссия" (Менхенгладбах) — "Динамо" — 2:0

Тогда казалось, что "Динамо" на всех парах мчится к покорению главной европейской вершины. Сухая, хоть и минимальная победа в Киеве вселяла надежды на общий успех. Увы, у себя дома гладбахцы забили в ворота киевлян два безответных мяча, причем второй — в эпилоге основного времени матча. "План на матч был выполнен. К сожалению, ряд грубых ошибок со стороны вратаря и защитников позволил "Боруссии" дважды добиться успеха. Второй тайм был за нами, но мы не использовали ряд выгодных моментов", — резюмировал после матча Валерий Лобановский. А ведь вожделенный кубок был на расстоянии вытянутой руки…

1983. 1/32 финала Кубка УЕФА. "Лаваль" — "Динамо" — 1:0

Слышало ли нынешнее поколение болельщиков о французской команде "Лаваль"? Ну, может быть, кто-то интересуется историей киевского "Динамо" и в этом контексте встречал упоминание об этом незадачливом клубе из 50-тысячного городка на стыке областей Бретань, Нормандия и Анжу. Ему "Динамо" умудрилось проиграть после домашних нулей.

1987. 1/2 финала Кубка чемпионов. "Динамо" — "Порту" — 1:2

После выездных 1:2 (при чистом, но, увы, не засчитанном голе Олега Блохина) казалось, что у динамовцев при поддержке 100-тысячной торсиды есть реальные шансы отыграться. К сожалению, два быстро пропущенных гола поставили крест на чаяниях киевских болельщиков. Финал главного еврокубка вновь прошел без самого популярного украинского клуба. Во многом на судьбу полуфинала повлияла Фемида: о голе Блохина уже говорилось, добавьте к этому и неназначенный явный пенальти в ворота "Порту" первом тайме киевского матча.

1996. 1/32 финала Кубка УЕФА. "Ксамакс" — "Динамо" — 2:1

Делегат УЕФА на матче итальянец Паоло Бергамо после финального свистка обронил крайне обидную для нас фразу: "Жалко смотреть на нынешнее киевское "Динамо". Это даже не назовешь тенью той великой команды, которую я имел счастье наблюдать восемь-десять лет назад". После домашних 0:0 динамовцы ничего не смогли противопоставить непритязательному швейцарскому (!) клубу на выезде. А нынешний телеэксперт Йожеф Сабо, стоявший тогда у руля киевлян, не нашел возможностей сломить сопротивление команды из 30-тысячного городка Невшатель.

2005. Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. "Тун" — "Динамо" — 1:0

С тех пор пошла гулять фраза "швейцарский футбол на подъеме", популярная и поныне. Ее, в частности, использовали и составители программки к матчу "Динамо" — "Янг Бойз". Накаркали… А 12 лет назад киевское "Динамо" уж очень академично сыграло в атаке, ведь после домашних 2:2 необходимо было идти вперед забивать. Под занавес встречи динамовцы умудрились еще и пропустить.

2009. 1/2 финала Кубка УЕФА. "Шахтер" — "Динамо" — 2:1

Болезненный укол от принципиального соперника. Опять поражение в полуфинале еврокубка на последних минутах матча: Бадр Эль-Каддури не удержал бразильца Илсинью. И снова финал остался для динамовцев недостижимой мечтой.

Можно, конечно, вспомнить еще и проигрыш молдавскому "Шерифу" 0:2, но он не попал в мой хит-парад потому, что не ознаменовал вылет "Динамо" из еврокубка, а только поспособствовал отставке Валерия Газзаева с поста главного тренера киевского клуба. Было в 1987 году и обидное поражение от "Глазго Рейнджерс" (0:2) после домашних 1:0. Но тогда фиаско не воспринималось как-то слишком остро. А вот после нынешнего влета команде "Янг Бойз" у многих поклонников "Динамо" наступило какое-то опустошение. Только-только наладили игру, пресса захлебывается от восторга, высокомерно бросая в адрес швейцарцев: "Это вам не "Шахтер". И вот… Как там говорил Виктор Черномырдин: "Никогда такого не было и вот опять…" Параллели с предыдущими поражениями очевидны: практически во всех вышеперечисленных поединках (ну, может, за исключением евроклассико против "горняков") "Динамо" считалось фаворитом!

Оаро легко переиграл Коваля фото: ФК Динамо

Арбитр слишком либерально отнесся к хозяевам поля фото: ФК Динамо

Да, Александр Хацкевич не смог донести до своих подопечных простую, в общем-то мысль: игра в Берне начинается со счета 0:0. И, даже имея определенное преимущество, не нужно становиться стеной для его отстаивания, а, как любили говорить в советское время, искать счастья в атаке. После матча голову посетила крамольная мысль: может быть, лучше Гармаш и не забивал бы третий гол в Киеве. Тогда, возможно, быстро пропустив в Берне, киевляне получили в свое распоряжение кучу времени, чтобы установить нужный счет и преуспели бы.

Ярмоленко мог решить исход матча фото: ФК Динамо

Арбитраж? Сложно сказать, чем руководствовался рефери, не замечая офсайд у заработавшего пенальти игрока "Янг Бойз". А ведь именно то, что он находился в положении вне игры, позволило ему выиграть позицию у Николая Морозюка и, как следствие, заработать пенальти. Ну, и обилие "горчичников" для наших футболистов вкупе с подчеркнутой либеральностью к представителям страны банков и часов, конечно, не добавляет наших симпатий к Фемиде.

Коваль не удержал мяч фото: ФК Динамо

Как бы то ни было, как любят повторять тренеры после поражений, "будем двигаться дальше". Только вот движение у нынешнего "Динамо" пока что слишком уж хаотичное. Блестящие матчи чередуются с провальными. Причем откровенно провальные (суперкубок, игра в Берне) подытоживают неудачи в турнирах, а блестящие пока что дают только моральное удовлетворение. Не разбежались бы лидеры "Динамо" по спасительным заграницам после таких обломов.

"Динамо" вылетело из Лиги чемпионов фото: ФК Динамо Алексей Рыжков

фото: fcdynamo.kiev.ua