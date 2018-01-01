"Божественный" суд наконец создан: в чем подстава

Антикоррупционный суд - это воплощение нашей наивной мечты о Великой золотой рыбке, которая существенно улучшит содержание воровского государства без фундаментальных изменений сути этого государства.

Рада проголосовала за создание Антикоррупционного суда УНИАН

По истине эпическая битва, в которой участвовали даже самые карликовые карлики, почти закончена. Антикоррупционный суд - эта невиданная доселе на земле институция, которая враз наполняет овсом корыта - наконец-то создан. И теперь все ждут бонифитов. Наши - потому что верят в силу обмана, а чужие - потому что верят в силу своего дожима.

Это было почти Ватерлоо, или, скорее, разрушение толкиеновского Изенгарда. Правки до утра, пафосные речи с трибуны, кулуарные дотерки. Все хотели собрать свои висты и чуть заработать. Итог - суд учрежден... И?

Неужели мы таки нашли панацею, которая разом отвечает на все нынешние вызовы и сумеет сломать шею вертлявой гидры коррупции? Суд, который будет из наших нынешних нашими нынешними создан, точно начнёт бить своих создателей и сажать пачками? Люблю детские сказки, где в конце обязательно все ужираются медом и пивом...

Впрочем, кое-какие выводы сделать все равно нужно. Администрация президента организовала блестящую театральную поставку, сыграв первую скрипку и как-то разом доказав, что все прочие игроки, включая Юлию Владимировну и Арсения Петровича, в сложных парламентских интригах все ещё дети. Что сильно удивило. А поскольку все серьезное в 2019 будет решаться традиционно в кулуарных разводках и обманах, это серьезная пища для раздумий.

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С другой стороны, сама по себе данная изящная постановка, несомненно, не приведёт к созданию действительно работающего органа. Ведь его формальную организацию (регламент, функционалы, кадры) вполне можно растянуть по времени на всю избирательную кампанию. Как с ДБР...

Американцы, в свою очередь, уже не скрывают злости и атакуют в лоб. На этот раз они не ограничились жёсткими словами посла Йованович. А выпустили официальный релиз и разместили его на сайте Госдепартамента. С весьма красноречивой концовкой - "Соединенные Штаты хотят четко заявить, что законодательство, устанавливающее суд, должно удовлетворять МВФ, что обеспечит существенную финансовую поддержку украинскому правительству".

Но этих добрых USA-людей, несомненно, разведут в их добрых намерениях. Наши умеют это делать блестяще, исполнив волю партнёра ровно наоборот, а после смотреть жалобным кошачьим взглядом.



Так или иначе, создание разветвлённой антикоррупционной инфраструктуры, куда входят уже созданные САП, НАБУ и НАЗК, а теперь и Антикоррупционный суд - это воплощение нашей наивной мечты о Великой золотой рыбке, которая существенно улучшит содержание воровского государства без фундаментальных изменений сути этого государства. А ведь любой карательный орган в нынешней системы - это всегда игра на чьей-то стороне. Уменьшения же коррупционных индексов начинается только с сокращения разрешительных функций и персонала, который эти функции обслуживает.

Михаил Подоляк, политтехнолог

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