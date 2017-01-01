Будет ли "большая сделка"?

"Ни мира, ни войны" - это тот минимум, который пока устраивает всех политических игроков.

"Большая сделка" выгодна России

Последние телодвижения господ Суркова и Волкера вдохнули оптимизм во многих ф, заговоривших о том, что дело сдвинулось с мертвой точки. Мне же, в свою очередь, кажется, что никакой сделки не будет. По той причине, что нужна она далеко не всем.

Да, "большая сделка" выгодна России. В Кремле были бы не против избавиться от ЛДНР, впихнуть это обратно в Украину на неких приемлемых условиях, и оставить себе Крым.

Но зачем эта сделка США? Ради уступок со стороны РФ в Иране и КНДР? Сомнительно. Иран не такая уж и большая для США проблема. А по КНДР договариваться придется скорее с Китаем, чем с Россией.

С другой стороны, конфликт на Донбассе более чем выгоден Вашингтону. Во-первых, война повышает роль США в регионе. Во-вторых, не дает сформироваться экономическому и потенциально политическому союзу ЕС-РФ. В-третьих, война на Донбассе мешает нормализации украино-российских отношений. Что, опять же, не может не радовать "ястребов" за океаном, получивших на шару антироссийский плацдарм у РФ под боком.

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Не нужна никакая "сделка" и нынешней украинской власти. В Киеве приспособились извлекать профит из войны, да еще и использовать ее как предлог для сужения гражданских свобод и борьбы с оппозицией. Возвращение же разрушенного войной региона с несколькими миллионами озлобленных "ватников" никак в планы Порошенко и Ко не входит. Что мы, собственно, видим по тому, как тут рвутся выполнять Минские соглашения.

В таких условиях самым реальным вариантом дальнейшего развития ситуации я вижу отсутствие этого развития.

"Ни мира, ни войны" - тот минимум, который пока, пусть и с натяжкой, устраивает всех политических игроков. Мнение же миллионов простых людей в данном случае никого не интересует.

Вячеслав Чечило, журналист