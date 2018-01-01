Цель Порошенко - поднять градус напряженности в стране до уровня истерии

Чтобы понять, зачем власть решилась задержать авантюриста Рубана и приписать новоиспеченному Рэмбо подготовку убийства всего политического и государственного руководства страны, надо понимать контекст.

УНИАН

Большинство комментаторов, как попугаи, повторяют друг за другом, что арест Рубана - это черная метка от Порошенко Медведчуку. Нет, однако, более поверхностного и более наивного предположения.

Между Порошенко и Медведчуком, конечно, нет теплых личных отношений, однако, они часто вполне конструктивно и взаимовыгодно сотрудничали как в бизнесе, так и в политике, что на том, уровне, на котором они " работают", является, по сути, одним и тем же. Связаны они совместными бизнес интересами и сейчас. Поэтому ни о какой черной метке от Порошенко не может быть и речи. Это было бы совсем не по понятиям и в ответ Медведчук мог бы выкатить десяток аналогичных меток. Например, так как этим сейчас занимается Коломойский, который искренне считает, что Порошенко и Гонтарева обошлись с ним не по понятиям.

Чтобы понять зачем власть решилась именно сейчас задержать авантюриста Рубана и потешно приписать этому новоиспеченному Рэмбо подготовку убийства всего политического и государственного руководства страны, надо понимать контекст. А он следующий.

Выборы Президента в Украине должны состояться через год, однако, решение о том, на кого США сделают ставку должно быть принято в течении ближайших 3-4 месяцев. Далее оттягивать интригу нельзя, потому что необходимо возобновлять кредитование со стороны МВФ и начать договариваться с держателями коммерческого долга правительства Украины. США вполне могут согласиться на второй срок Порошенко и кредитование будет возобновлено, но при условии, что он:

1. Согласится на продажу земель сельхоз назначения.

Весь экспорт зерновых американские компании заберут себе. Тут и к бабке не ходи. Вадатурскому сделают предложение, от которого он не сможет отказаться и вопрос будет закрыт. Украинским бизнесменам предложат заниматься производством биотоплива с целью его экспорта в Европу. В сущности, другого назначения для Украины Запад не видит и так оно и будет в конце концов реализовано.

2. Согласится на АКС в той редакции, как это требуют западные кредиторы

3. Перестанет вмешиваться в деятельность НАБУ, НАПК и заменит Луценко на предложенного ему человека.

Последние два условия необходимы США чтобы переломать хребет украинскому олигархату и высшему чиновничеству и реализовать п.1.

Согласие на требования Запада означает для Порошенко гарантию (но не 100%- ную!!) неприкосновенности своих активов и превращение себя в номинальную фигуру. Такой вариант вполне мог бы подойти бы таким персонажам, как, скажем, Кравчук или Ющенко, но Петр Алексеевич человек необычайно амбициозный и в течении этих 3-4 месяцев будет отчаянно бороться за свои "интересы". Собственно уже во всю борется!

Цель Порошенко и его "команды" - поднять градус напряженности в стране до уровня истерии, когда всякая замена действующей власти и даже сами выборы будут казаться Западу вариантом крайне рискованным. В таком случае он сможет отказаться от части своих требований. В сущности это шантаж Запада угрозой коллапса страны, о чем мне приходилось писать неоднократно. Именно поэтому Гройсман объявил о начале ареста активов Газпрома. Этой же цели служит и перфоманс с Рубаном. Но это все цветочки, а могут быть и ягодки, вплоть до введения в стране " режима особого положения".

Ближайшие 3-4 месяца будут весьма креативными и плодовитыми, - заговоры врагов будут раскрываться повсеместно.

Андрей Головачев, политический эксперт