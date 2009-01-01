"Черная дыра" в подарок. Почему Украине "сватают" Приднестровье

Приднестровье было, есть и будет оставаться угрозой для Украины.

Президент Молдовы Игорь Додон на днях заявил, что для Приднестровья существует только два возможных пути — присоединение к Молдове или к Украине.

И у него есть на это основания. Во-первых, для Молдовы сохраняется угроза, которую представляет Российская Федерация. Во-вторых, созданный с помощью российского оружия анклав — Приднестровье, который и сейчас поддерживается Россией, не хочет интегрироваться в молдавское государство.

Додон включил Украину в "претенденты" на Приднестровье point.md

Напомню, что именно приднестровский сценарий был разыгран на Донбассе. Звучала та же самая лживая риторика о том, что ущемляется русскоязычное население, что молдаване мечтают стать частью другого государства, и т.д. Подобные вещи озвучивались и на Донбассе.

Вообще, "замороженные конфликты" на постсоветском пространстве являются результатом слабости России. Там, где она не могла контролировать или интегрировать в свой состав территории, она создавала "замороженные конфликты". Собственно, Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия — это примеры того, как Россия пытается контролировать страны.

Так что, с одной стороны, такие слова молдавского президента — это реакция на продолжительную скрытую агрессию со стороны России, которая проявилась в виде оккупации части молдавской территории и поддержке Москвой пророссийских сил на этой территории (очевидно, что марионеточных). Это - своего рода проявление отчаяния. Ведь российское влияние чрезвычайно велико в Молдове, оно попросту раздирает эту небольшую страну.

С другой стороны, основанием могло стать и большое количество этнических украинцев в Приднестровье, людей, которые имеют украинские паспорта. Приднестровье является весьма либеральным образованием, поскольку немало его граждан имеют по несколько паспортов - и молдавские, и украинские, и российские, и "приднестровские" (последние конечно же, никто не признает).То есть там пытаются использовать статус "черной дыры" по максимуму.

Почему же тогда прозвучала именно Украина? Ведь наша страна никогда не претендовала на эту территорию — ни явно, ни косвенно. Вероятно, Додон вспомнил о нас, потому что Украина не является агрессивной страной, она не посягает на территорию Молдовы, ведет себя дружелюбно. А, к тому же, на территории Молдовы есть довольно многочисленное украинское этническое меньшинство.

Но, прежде, чем просто даже допустить такой вариант развития событий, предлагаю вспомнить следующее.

Первое, Приднестровье всегда было угрозой для Украины, ведь на самой границе постоянно находится анклав, контролируемый Россией. До войны России против Грузии это была скрытая угроза. Хотя там был и слабо контролируемый участок границы, и местные элиты использовали для собственного обогащения эту "черную дыру", где процветали коррупция, контрабанда, наркотики, оружие, торговля женщинами и т.д. Россияне традиционно используют такие рычаги влияния на другие страны. Так что Приднестровье было, есть и будет оставаться угрозой для Украины.

Второе, следует помнить об армии, которая находится на территории Приднестровья, и где сосредоточены сумасшедшие объемы оружия (Россия нарушает свои стамбульские обязательства по выведению вооруженных сил из Приднестровья). Москва традиционно маскирует своих военных под местное население, под армию ПМР. Хотя все прекрасно понимают, что этой территорией руководят российские спецслужбы. Потому мы постоянно должны держать эту ситуацию в поле зрения.

И третье, у нас уже есть свое "Приднестровье", которое планомерно истощает Украину и расшатывает ситуацию внутри страны. В такой ситуации задумываться о том, чтобы присоединять к себе какие-то новые территории – было бы просто несерьезно.

Перед Украиной, как и перед Молдовой, стоит сейчас задача поважнее - избавиться от влияния России на своей территории, чтобы консолидировать общество и строить что-то другое, а не "русский мир".

Александр Хара, директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел"