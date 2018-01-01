Чернобыль стал грандиозной катастрофой. Но не стал поводом для изменений в обществе

Чернобыль стал политическим капиталом, который легко превращается в легко усваиваемые международные деньги.
Чернобыль стал грандиозной по масштабам мировой атомной катастрофой. Но не стал поводом, толчком для революционных изменений в обществе и в стране. Про событие и героев сначала молчали, потом про героев много говорили, их хвалили и возносили, потом герои стали раздражать, про них забыли, откупившись нищенской подачкой, а Чернобыль стал политическим капиталом, который легко превращается в легко усваиваемые международные деньги...
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Чернобыль профукали. Как профукали потом свалившуюся на голову независимость, которая освободила нас от бывшей социалистической собственности, переместившейся в карманы красных директоров и партократов. Профукали "Украину без Кучмы", ставшую только трамплином для карьеры нынешнего непрокурора. Профукали "Помаранчевую революцию", помпезно передав власть и потоки от одного клана - другому... Профукали Майдан, профукали Крым, профукали войну...
Нам до сих пор кажется, что мы - розовощёкие, кровь с молоком, вся жизнь впереди, и всё можно изменить. Поэтому мы ничего не меняем. Хоть кол на голове теши. Никакие атомные катастрофы, революции, войны, потери людей и территорий нас не трогают. Мы - люди маленькие... Или все-таки нет?..
Юрий Касьянов, волонтер
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