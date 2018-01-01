Чернобыль стал грандиозной катастрофой. Но не стал поводом для изменений в обществе

Чернобыль стал политическим капиталом, который легко превращается в легко усваиваемые международные деньги.

Reuters

32 года назад, через полтора месяца после взрыва на 4-м энергоблоке ЧАЭС, я приехал в Киев, поступать в Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. Несмотря на катастрофу, конкурс был человек двадцать на место, а после мы, наголо бритые, розовощекие, кровь с молоком, в нелепо сидящей на нас (с непривычки) новенькой военной форме, убирали опустевший город от радиационной листвы...

Чернобыль стал грандиозной по масштабам мировой атомной катастрофой. Но не стал поводом, толчком для революционных изменений в обществе и в стране. Про событие и героев сначала молчали, потом про героев много говорили, их хвалили и возносили, потом герои стали раздражать, про них забыли, откупившись нищенской подачкой, а Чернобыль стал политическим капиталом, который легко превращается в легко усваиваемые международные деньги...

Читайте также Годовщина аварии на ЧАЭС. Город-призрак Припять ночью озарился огнями свечей: видео

Чернобыль профукали. Как профукали потом свалившуюся на голову независимость, которая освободила нас от бывшей социалистической собственности, переместившейся в карманы красных директоров и партократов. Профукали "Украину без Кучмы", ставшую только трамплином для карьеры нынешнего непрокурора. Профукали "Помаранчевую революцию", помпезно передав власть и потоки от одного клана - другому... Профукали Майдан, профукали Крым, профукали войну...

Нам до сих пор кажется, что мы - розовощёкие, кровь с молоком, вся жизнь впереди, и всё можно изменить. Поэтому мы ничего не меняем. Хоть кол на голове теши. Никакие атомные катастрофы, революции, войны, потери людей и территорий нас не трогают. Мы - люди маленькие... Или все-таки нет?..

Юрий Касьянов, волонтер

Подписывайтесь на наш канал в Telegram