Четыре принципа путинской лжи

"Какнасчетнихизм" - это риторический прием, который часто применяется в Кремле.

Украина занимает особое почетное место в кремлевской лжи

Этот год подходит к концу и многие из нас оглядываются, чтобы подвести итоги. Вот только в случае прокремлевской дезинформацией подведение итогов сводится к тому, чего не было.

В течение года мы стали свидетелями эффектных заявлений спикеров Кремля о неминуемой угрозе гражданской войны в Швеции, о том, что американский самолет сбросил ядерную бомбу на Литву, и что США намерены оккупировать Европу. На прошлой же неделе нас порадовали "новостями" об украинском бойце-неудачнике, который едва не подорвал сам себя, о случаях изнасилования в Швеции, количество которых возросло на тысячу процентов, и о том, что Папа Иоанн Павел II якобы заявил, что вторжение мигрантов нужно прекратить (чего он не делал). Показали гейский ролик как бы производства Минобороны Украины. Кроме этого, мы также заметили появление нескольких повторяющихся прокремлевских нарративов.

В этом непрерывном потоке можно отличить несколько навязчивых центральных тем. А именно:

Хорошая Россия

В рамках этой темы Россию описывают как невинного игрока на мировой арене, который делает все для решения мировых проблем, но постоянно подвергается гонениям со стороны "Запада". На прошлой неделе во время ежегодной пресс-конференции президент Путин повторил два центральных месседжа: Россия не вовлечена в войну в Украине и Крым сам определил свою судьбу. Как мы знаем, Европейский Союз не признает аннексию Крыма, а Прокуратура Международного уголовного суда постановила, что ситуация на территории Крыма и Севастополя приравнивается к международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией.

Между тем российское федеральное телевидение снова заявило о том, что санкции нацелены на разрушение России, хотя ясно, что они были введены международным сообществом, поскольку Россия решила нарушить международное право.

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Плохой Запад

В кремлевской дезинформации "Запад" называют "русофобским" и приписывают ему намерение унизить и дискредитировать Россию (к сожалению, нет). В глазах прокремлевских СМИ, Запад является недемократическим, неблагонадежным, аморальным, имеет двойные стандарты, находится в упадке, а также ведет себя как международный агрессор. Например, на этой неделе на российском ТВ Польшу обвинили в намерении поработить русских вместе с другими европейскими государствами. А Великобританию обвинили в попытках унизить Россию на грядущих Олимпийских играх.

Министр иностранных дел России повторил некоторые из этих заявлений в интервью и заявил, что НАТО обещала России не расширять свои границы на восток, а также НАТО тайно разворачивает войска в Польше и Прибалтике.

Ситуация с Украиной

Украина занимает особое почетное место в кремлевской лжи. Украинцев стандартно называют фашистами, угнетателями, агрессорами и ксенофобами. Саму Украину представляют искусственной страной, которая страдает от краха, распадается на части, а действия России в отношении Украины называют правомерными.

На прошлой неделе мы видели несколько примеров по этой теме. Прокремлевские СМИ заявляли, что президента Порошенко привели к власти США, чтобы установить националистический режим, а тем временем Украина, кроме всего прочего, отказывает Донбассу в доступе к воде. Хотя воду в Луганске отключила местная энергетическая компания в связи с неуплатой счетов.

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Что является лучшим способом избежать ответа на сложный вопрос? Может, нужно задать сложный вопрос самим?

Такова была тактика, примененная в прошлый четверг президентом России Владимиром Путиным, когда его спросили, почему кандидатам от оппозиции так сложно баллотироваться на пост президента. Вопрос-ответ президента может быть сведено к формулировке: "А как насчет Украины?".

Точнее, ответ президента Путина был следующим: "Вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране, чтобы мы жили от одного "Майдана" к другому?"

Что-то очень сильно известный киевский тренд напоминает.

"Какнасчетнихизм" - это риторический прием, который часто применяется в Кремле. Прием соответствует третьему из четырех принципов, описанных в 4D-подходе Бена Ниммо: исказить факты, отмахнуться от критики, отвлечь внимание и смутить противников ("dismiss", "distort", "distract" и "dismay").

Олег Покальчук, социальный психолог