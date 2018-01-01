Да здравствует ООС, или Как Порошенко в очередной раз переименовал войну

Войну на Донбассе назвали очередной аббревиатурой.

Порошенко заявил о начале ООС Официальный сайт Президента Украины

Помните, Петр Порошенко обещал завершить АТО за часы? И было это вовсе не брехней для доверчивого избирателя. Потому что мог завершить и за минуты. Даже за секунды мог — вот такой у нас шустрый президент!

Я засекал: чтобы подписать бумагу о прекращении АТО и продолжении ее в виде ООС требуется 1,3 сек.



Понимаете, президент же не войну нам обещал завершить! Не принести мир в Украину. Он обещал, что войну на Донбассе назовет очередной аббревиатурой и подпишет об этом указ. А мы-то размечтались…



А почему за часы не завершил? Так Порошенко же четко объяснил: потому что было прямое вторжение российских войск на территорию Украины.



А раз было, то почему не объявил недоимперии войну, хотя бы военное положение не ввел? А чтобы не давать Путину повода для вторжения. Так уже вторгся?! Вы ничего не понимаете в тонкостях дипломатии, а Петр Алексеевич целым дипломатическим министром работал… В общем, власть достигла апофеоза. Или апогея. Точнее, апофигея.

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Если серьезно, на кого это бюрократическое шулерство рассчитано?



Святослав Стеценко прозорливо указывает, что после введение "операции объединенных сил" главной на восточном фронте становится армия. И ее генералитет теперь будет контролировать нелегальную переброску товаров и людей через линию разграничения. Вместо СБУ, которая нынче рулит этими миллиардными теневыми потоками.



А чтобы СБУшники не обиделись и не отвернулись от президента, им, полагаю, в качестве компенсации будет предложено отжать контрабандные потоки на таможне, которые сейчас через своих назначенцев контролирует Нарфронт.



Вот такая предвыборная комбинашка в стиле ПАПа: подкуп командования ВСУ и одновременно наезд на заклятых партнеров по коалиции.

А насколько эта вся коррупционная возня приближает мир и восстановление территориальной целостности Украины?



Отвечу вместо Порошенко: задающие такие вопросы не разбираются не только в дипломатии, а и в военном деле тоже. И вообще, работают на Путина. Который, конечно, нападет. Если нынешняя украинская власть его очень попросит.

Александр Кочетков, политический аналитик

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