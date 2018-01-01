Главный вывод из скандала с родами жены Омеляна

Дело Омеляна показало, что украинцы до сих пор ждут, что за них кто-то станет решать проблемы страны, в которой они живут.

УНИАН

Уже неделя, как украинский сегмент Facebook определил самого известного новорожденного. Это – Анна, третий ребёнок в семье министра инфраструктуры Владимира Омеляна . Счастливый отец имел неосторожность обрадоваться в соцсетях, за что вместо поздравлений огрёб от сограждан по полной. Ведь девочка родилась в США, где жена господина Омеляна находилась в это время по делам. Оставим за скобками вопрос, нужно ли было лететь через океан в таком положении. В конце концов, это их личное дело и личная же ответственность. К тому же " дело Омеляна " уже названо ерундой. Обсуждать его - занятие, недостойное серьёзных, уважающих себя людей.

Но есть во всём случившемся обстоятельство, которое переводит историю в иную плоскость, нежели традиционное обвинение государственного служащего в жизни на нетрудовые доходы. Мы не обращаем внимания на главную претензию к господину Омеляну. Звучит она примерно так. Дескать, жена рожает в Америке, а в Украине плохие дороги, убитые поезда, эскалатор на киевском вокзале не работает и вообще – бардак в профильном министерстве, которое он возглавляет.

Если допустить, что с оценками десятка Facebook-критиков согласны сотни тысяч, а то и миллионы, получаем следующую картину. Украинцы до сих пор искренне уверены: все проблемы страны, да и вообще – все их личные проблемы способны и могут решить единицы, находящиеся у того или иного руля. То есть, мы хотим авторитаризма и сильной руки. Мы персонифицируем возможности власти, сводя их к вполне конкретным узнаваемым личностям.

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Так, украинские дороги обязан чинить лично Владимир Омелян. Интересно, конечно же, увидеть его с лопатой или за рулём асфальтоукладчика. Но лучше, если министр лично прикажет – и приказ будет выполнен в течение суток. Иначе расстрел на месте. То же самое касается духоты в поездах, изношенности движимого состава, качества постелей и стоимости чая в поездах. Достаточно пожаловаться лично министру, и он отдаёт приказания. Да, и эскалатор на Южном вокзале в Киеве ремонтировать будут под личным присмотром господина министра, под страхом увольнения и тюремного срока.

Положительные, нужные нам изменения в медицине зависят лично от и.о.министра здравоохранения Ульяны Супрун. У неё орава недоброжелателей на всех уровнях. Однако если госпожа Супрун лично станет принимать пациентов независимо от того, на что они жалуются, дела быстро пойдут на лад.

Обратите внимание, от кого требуют показательных "посадок". Лично от Генерального прокурора. Юрий Луценко, по мнению украинцев, должен не отдыхать на Сейшелах, а самостоятельно возбуждать "правильные" дела, закрывать "неправильные", судить, выносить приговоры и даже конвоировать коррупционеров к месту заключения. Никому другому эти полномочия он делегировать не имеет права.

Лучше помолчать о том, чего украинцы требуют от главы государства и главы правительства. Президент Украины воспринимается украинцами как волшебник, наделённый суперспособностями. Обладатель волшебной палочки в виде царских полномочий, которая позволяет лёгким движением руки либо же – громким ударом кулака по столу решить любой вопрос в стране. Премьер-министр не волшебник, он только учится, но как подмастерье чародея вполне годится.

Системная персонификация власти в Украине по возрасту равно Независимости. У нас так было всегда. Вспоминаю письмо, которое пришло в редакцию газеты, где я работал в 2005-том году, на имя Виктора Ющенко. Издание имело имидж оппозиционного до "оранжевой" революции и автоматически стало в сознании украинцев "провластным" после избрания Ющенко главой государства. Значит, обращаться к нему можно через дружественную ему газету и более того – реально получить личный письменный ответ. Автор письма сообщала президенту: вот уже больше года у них в доме не работает лифт. И не просила – требовала решить вопрос. Ведь она за Ющенко голосовала и даже ходила на Майдан. Следовательно, он обязан.

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Над подобными обращениями можно посмеяться. Но в августе 2007-го тогдашний глава государства решил-таки взять решение подобных вопросов в свои руки – в буквальном смысле слова. Прибыв на Херсонщину, где бушевали пожары, народный президент скинул пиджак, подхватил совковую лопату и принялся закидывать огонь землёй. К нему помимо воли присоединился действующий глава МЧС Нестор Шуфрич.

Персона он одиозная, человек "не наш". Однако будем справедливы: кем бы ни был Шуфрич, тушить пожар лично не положено ему по должности. Тем более не должен, даже не имеет права так поступать президент. С языка срывается: "Не царское это дело!" - и тут же прикусываешь язык, чтобы не вырвалась наружу наша внутренняя, укоренившаяся глубоко потребность в царе. Желательно добром, справедливом волшебнике.

Уверенность в том, что всё решает ограниченное число людей, сродни легенде, согласно которой весь мир поделили между собой семь богатых еврейских семей, а мы лишь исполняем их волю. Такая позиция – наследие СССР, от которого, увы, очень сложно избавляться. Между тем, что жена министра инфраструктуры родила за океаном и плохим состоянием украинских дорог нет никакой, даже самой условной связи. Но украинцы упорно ищут и находят её. Потому, что с советских времён за всё отвечает только самый главный. Не пьяный сантехник, который криво припаял ржавую трубу, а начальник ЖЭКа, взявший сантехника на работу. Жаловаться на него нужно только в ЦК партии, не ниже.

Персонификация власти, недоверие к ней и порождённая им ненависть, и при этом – буддистское ожидание чуда вызвано желанием переложить ответственность. Украинцы до сих пор ждут, что за них кто-то станет решать проблемы страны, в которой они живут. На себя полагаться так и не научились.

Андрей Кокотюха, журналист, писатель для "Главреда"

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