Депортация Саакашвили - жалкое зрелище

В украинских высоких кабинетах царит какая-то анархия - одни арестовывают, другие вызывают на допросы, третьи высылают.
Почему человека, который находится под следствием и ходит на допросы, сажают в чартерный самолёт и отправляют в Польшу? Какими законами предписана такая процедура?
- Мы обнаружили неопровержимые доказательства вышей вины. Соблаговолите проехать в аэропорт. Там вас ожидает чартер на Варшаву.
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Что теперь делать с уголовным делом? Как быть с заявлением Юрия Луценко, который утверждал, что имеет доказательства сотрудничества Саакашвили с преступной группировкой Курченко? Это что, все было неправдой? Все те аудиозаписи, в правдивости которых нас убеждали, были фейком? Значит, правду говорили, что правоохранители просто состряпали подделку, доказать подлинность которой никто не сможет...
Подозрение по статье 256 - это же мне не привиделось? Луценко же такое говорил. Как теперь со всем этим быть? И что делать с Северионом Дангадзе? Почему его не отправили чартером в Польшу? Раз уж у нас за сотрудничество с Курченко предусмотрено такое наказание, то почему он не улетел?
Наконец, почему ещё 6 февраля Юрий Луценко анонсировал серию допросов Саакашвили и выразил надежду, что тот будет исправно на них приходить? Это как вообще? Генпрокурор понимает, что вокруг него происходит? Или его просто ни во что не ставят и решение о высылке принимали у него за спиной?
Такое ощущение, что в высоких кабинетах вообще царит какая-то анархия. Никто ничего ни с кем не согласовывает, одни арестовывают, другие вызывают на допросы, третьи высылают. Жалкое зрелище.
Денис Казанский, журналист