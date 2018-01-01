Два вывода из нападения на Ягольника

В Украине участились нападения на патриотов, участников войны на Донбассе.

Александр Ягольник Facebook.com

Сегодня ночью совершенно н ападение с применением холодного оружия на Александра Ягольника — музыканта, публициста, но главное — деятельного патриота, который активно выступает за прекращение гастрольной деятельности в Украине тех российских артистов, которые поддерживают путинскую политику агрессий и аннексий.

Нападение, судя по всему, хотя и спланированное, но непрофессиональное, ставящее целью запугать, а не убить.

К счастью, ранение оказалось не угрожающим жизни, Александру оказали необходимую медицинскую помощь, полиция ищет нападавших, которые успели скрыться.



Не слишком ли часто происходят подобные нападения на патриотов, участников войны на Донбассе? Причем, по территории всей Украины!



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Мне это говорит, как минимум, о двух тенденциях.



Во-первых, недоимператор Путин не оставляет попыток расшатать внутриполитическую ситуацию в Украине с целью как бы подтвердить "несостоятельность" нашего государства и невозможность его существования иначе как в составе российской недоимперии. О чем Путин почти впрямую заявил во время своей "прямой", но полностью срежиссированной линии с россиянами.



Во-вторых, поскольку руководство наших спецслужб, СБУ, прежде всего, занято политическими игрищами в надежде сохраниться после грядущих выборов, выдумыванием и "предотвращением" всяких фейковых покушений и терактов, настоящие адепты "русского мира" чувствуют себя в безопасности. И поднимают головы. И начинают не только ляпать языком в эфире, но и братья за оружие. Которое добропорядочным украинцам власть разрешать категорически не хочет.



А нам ведь еще предстоит очередная эпопея с попыткой протягивания "минска", причем, именно под диктовку Кремля и его европейских агентов влияния, о чем Порошенко общался сегодня с Путиным. Поэтому задача не просто сменить власть. А сделать так, чтобы подобная власть никогда не смогла повториться в Украине.

Александр Кочетков, аналитик, политолог

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