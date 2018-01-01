Экономический раздел мира: почему США могут выйти из ВТО

Если Всемирная торговая организация (ВТО) будет мешать США делить мир в свою пользу, тем хуже для этой организации.

Главред

Заявление американского президента Дональда Трампа об изменении экономической политики Соединенных Штатов Америки — его лозунги "Америка прежде всего!", "Америка станет великой снова!" и политика протекционизма, которую он под эти лозунги сформулировал — противоречат принципам Всемирной торговой организации (ВТО). Да и политика, которую сегодня проводят Штаты, уже несовместима с членством в ВТО.

Вполне логично, что начало такой политики привело к возникновению противоречий. Например, США не имеют права в одностороннем порядке вводить и повышать пошлины, потому что существуют соглашения в рамках ВТО, двусторонние протоколы США со всеми странами, которыми устанавливаются пределы пошлин. США, вводя в одностороннем порядке пошлины на импорт товаров из разных стран и другие ограничения, действуют вопреки нормам и правилам Всемирной торговой организации.

Понятно, что рано или поздно страны, пострадавшие от протекционистской политики США, будут обращаться во Всемирную торговую организацию, будут назначаться разбирательства и установлены нарушения норм ВТО. И ВТО должна будет ввести санкции против США. Поэтому вполне логично, что, проводя такую политику, Штаты должны сами сделать и следующий шаг — сказать: "Мы не просто демонстративно нарушаем правила ВТО — мы вообще считаем, что не должны быть членом этой организации".

Пока что не очень понятно, заявили так США или нет. Сообщения СМИ противоречивы: одни написали о том, что Трамп заявил о необходимости выхода США из ВТО (издание Axios опубликовало сведения о законопроекте Трампа по выходу из ВТО, информацию о разработке такого документа подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, — Ред.), затем другие опровергли это, процитировав министерство финансов США и ряд других правительственных органов. Юристы начали рассуждать о том, что процедура выхода из ВТО не определена…

В любом случае, важно то, что политика Соединенных Штатов противоречит нормам, принципам и соглашениям ВТО. Потому постановка вопроса о выходе США из этой организации — правомерна.

Но я думаю, что все-таки этого не случится. Скорее, Штаты оказывают давление на своих партнеров, чтобы те "добровольно" ограничили свой экспорт в США и там, где нужно, ревальвировали бы свои национальные валюты, чтобы улучшить торговый баланс США и уменьшить эффективность своего экспорта.

В основном это касается двух стратегических для США направлений: одно направление — это Китай, второе — Евросоюз. И с Китаем, и с ЕС Америка уже начала "торговую войну".

Если эти основные торговые партнеры США — Китай и Евросоюз — добровольно пойдут на ограничения и согласятся с правом Штатов нарушать нормы ВТО, у США не будет необходимости выходить из этой организации. Но пока реакция Китая и Евросоюза негативная — они не готовы добровольно ограничивать свой экспорт и способствовать импорту из США. Точно так же они не готовы переносить производство на территорию США.

Чего, собственно, хочет Трамп? Он хочет, чтобы промышленное производство вернулось на территорию Америки. Он хочет ликвидировать знаменитый "ржавый пояс" США — пояс остановленных заводов. Он хочет добиться загрузки промышленности.

Собственно, Трамп действует вполне разумно. Его политика — в интересах США. Ведь сейчас очевидно, что при стремительном развитии китайской экономики Соединенные Штаты теряют промышленный сектор. И для того, чтобы сохранить промышленный сектор и возобновить работу, Соединенным Штатам нужна протекционистская политика. Вот Трамп и начал ее проводить. Как результат, в последнее время рейтинги Трампа очень выросли в Соединенных Штатах. Он пользуется поддержкой все возрастающего количества избирателей.

Политика Трампа на самом деле правильная. Такую политику следовало бы проводить и Украине вместо полностью открытой экономики, политики деиндустриализации и разрушения своей экономики.

А то, что такая политика на данном этапе не соответствует нормам и принципам ВТО, не так уже важно. Для Трампа национальные интересы США важнее, чем нормы международного права, тем более важнее, чем интересы Китая, для которого сейчас соглашения по ВТО более благоприятны для увеличения экспорта, потому что Китай становится все более конкурентоспособным. В Китае ниже издержки производства, чем в США или Евросоюзе, ниже зарплаты, выше трудовая дисциплина и т.д. То есть у Китая очень много таких факторов, которые создают ему преимущество.

Уже сегодня спорят о том, вышел ли уже Китай на первое место по объему ВВП в мире, уже обогнал США, или ещё нет. Есть разные оценки.

Но однозначно ясно, что в объемах промышленного производства Китай уже давно превзошел США. Так что речь идет о месте ведущих стран в мире и об экономическом разделе мировых рынков. Если ВТО будет мешать США доминировать в мире, тем хуже для ВТО.

Если предположить, что США все-таки покинут ВТО, то какими могут быть последствия? Если США покинут ВТО, то, конечно, так же поступят и многие другие страны мира, которым не выгодно членство в ВТО и которые тоже хотели бы проводить протекционистскую политику. Тогда ВТО, скорее всего, распадется, и мир вернётся к системе двусторонних и многосторонних торговых соглашений. Эффективность мировой экономики в целом понизится. Но это даст шанс многим неконкурентоспособным экономикам выйти из перманентного кризиса.

Например, членство в ВТО не выгодно Украине в виду низкой конкурентоспособности украинской экономики на открытых мировых рынках. Украинское правительство уже обращалась в ВТО с просьбами о пересмотре импортных пошлин по нескольким сотням товарных позиций в сторону повышения, но не было услышано. Теперь появится возможность действовать, как США.

В целом распад ВТО будет триумфом "антиглобалистов".

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для "Главреда"

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