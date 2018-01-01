Если бы Илон Маск запускал Falcon Heavy на Киевщине...

Запуск ракеты в Украине занял бы у Маска как минимум 35 лет.

Отвод земли, под строительство площадки для старта, занял бы три года. За это время, с предложением "порешать" обратились бы все депутаты Киевской областной городской администрации. Строительство площадки затянулось бы ещё на несколько лет, так как стройматериала постоянно не хватало, смета постоянно росла, а строители периодически уходили в запой.

Ввод в эксплуатацию занял бы ещё пару лет. За всё время строительства, с тем же предложением "порешать" к Маску обратились бы, СЭС, служба по вопросам геодезии и кадастра, служба геологии и недр, служба промышленной безопасности, МЧС, фискалы, служба финансового мониторинга, МВД и прокуратура.

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Через 35 лет, изрядно постаревший и поседевший Маск, закончил бы строительство. На официальное открытие были приглашены глава правительства, лидеры партий, лидеры религиозных конфессий, хор МВД и телевиденье.

Запуск ракеты перенесли бы на несколько часов, так как глава правительства задерживался, он перерезал ленточку на открытии школы в Житомире и открытии остановки общественного транспорта в Бердичеве. Сразу по приезду, президент вручил бы Маску орден за заслуги перед отечеством, диплом "людина року" и медаль народного артиста Украины. Далее было бы освящение ракеты святой водой и выступление президента и глав партий. Потом заиграл бы хор МВД и гостей пригласили на банкет. Кажется, про запуск все забыли.

Нажав кнопку старта, грустный и поседевший Маск, взглядом проводил своё детище, которое разрезало небесную плоть и стремительно уходило ввысь.

После запуска, ступени так и не вернулись на платформы, так как их по дороге украли бы цыгане. Зачем им нужны были ступени, так и осталось загадкой.

Алексей Житкевич