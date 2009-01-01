Французская революция. Почему жадность Фийона может сыграть злую шутку с другом Путина

Неприятие проступков политиков и есть показатель здоровья общества — настоящая "антикоррупционная революция"

Франсуа Фийон Reuters

В то время, как в Европе пытаются понять последствия румынской "антикоррупционной революции", сопровождающейся многотысячными манифестациями противников власти, настоящая антикоррупционная революция — только куда более спокойная и с куда большими последствиями — происходит во Франции. Румынские демонстранты рано или поздно покинут улицы Бухареста, а коррупция в стране останется даже если и сменится власть. Нужно помнить, что за эту самую власть еще несколько месяцев назад голосовало большинство румынских избирателей — и она вполне может повторить свой успех. Да и в оппозиционных партиях коррупционеров найти не так трудно. Коррупция — это болезнь не только румынской власти, но и румынского общества. И в этом Румыния очень похожа на Украину.

А вот во Франции коррупционный скандал стоил рейтингов главному кандидату на пост президента страны, выдвиженцу "Республиканцев" Франсуа Фийону. Многие ожидали, что после обнародования данных о незаконных доходах супруги бывший премьер откажется от участия в предвыборной гонке и даст возможность партии выдвинуть более перспективного кандидата. Однако Фийон предпочел продолжить борьбу, посчитав, что достаточно простых извинений перед соотечественниками. Он даже отказался возвратить в бюджет деньги, которые выплачивал жене за "работу" парламентской помощницы.

Смелость и жадность Фийона могут сыграть с давним другом Владимира Путина злую шутку. Еще недавно казалось, что вопрос выхода Фийона во второй тур выборов вместе с лидером Национального фронта Марин Ле Пен предрешен, а уж во втором туре Фийон выиграет и станет новым президентом Франции. Но теперь Фийона обгоняет левоцентрист Эмманюэль Макрон. Как на дрожжах, растет рейтинг кандидата от социалистов Бенуа Амон. Очень может быть, что Франсуа Фийон, кандидат ведущей политической партии страны, займет лишь четвертое место в первом туре выборов президента Франции. А за пост главы государства будут бороться внесистемные кандидаты. Такого в истории созданной генералом де Голлем "Пятой республики" не было еще никогда.

По данным французских социологов, 77 процентов опрошенных не считают Франсуа Фийона честным человеком, а 68 процентов уверены, что ему стоит отказаться от участия в президентских выборах. Это неприятие проступков политиков и есть показатель здоровья общества — настоящая "антикоррупционная революция".

Виталий Портников