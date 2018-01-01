Главная украинская скрепа

Коррупция – это как не мочить манту. Это традиция. Украинская скрепа.

Медуниверситет Богомольца объявил забастовку

Медицинский Институт Богомольца объявил забастовку после того, как Уляна Супрун разрешила мочить манту . Такое надругательство они не смогли терпеть. Они сдерживали себя после того, как Супрун заявила, что гомеопатия это пустышка. Они молчали, когда Супрун заявила, что народная медицина и все битвы экстрасенсов не научны и министерству нет дела до них. Но Манту они не стерпели. Это надругательство над святым. Над всеми украинскими традициями. Сотни лет в Украине все знали, что манту мочить нельзя. А теперь разрушается базовая скрепа. Что же дальше? Как далеко может зайти Супрун?

Для нее ведь нет ничего святого. Еще немного, и она опровергнет прогрессивные веяния из Чувашии, где коллеги-медики аргументировано утверждают, что женщина после 7-ми сексуальных партнеров становится бесплодной. А потом заявит, что гомосексуализм - это не болезнь. А это уже будет прямой удар по рейтингу партии и правительства. Это будет попытка подорвать авторитет не только медицины, но и президента и премьера. И предвидя это университет вынужден пойти на забастовку. Нельзя допустить разрушения основ медицины в Украине.

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И не зря забастовка организована ректором и деканатом. Они видят дальше и больше студентов. Они же опытные. Они талантливые организаторы. Сначала на сайте выложили предложение о забастовке. Все начальники кафедр или их секретарши обзвонили сотрудников и сказали, что есть высочайшая воля не приходить на работу. А чтобы возбудить пламенный гнев в сотрудниках сказали, что ректор отстранен и значит никто не будет платить зарплату. Ведь некому подпись поставить. У нас так всегда, когда главного нет, то и зарплату не платят. Нечего баловать смердов. Только одна кафедра не согласилась и теперь превратилась в изгоев. Потому что нельзя плевать в коллектив. И коррупция тут совсем не причём. Коррупция – это как не мочить манту. Это традиция. Украинская скрепа.

Традиции надо беречь. Если есть традиция платить, надо платить. И нечего студентов распускать. А то наберутся вольностей. И тоже сначала будут без взяток учиться, а потом разрешат манту мочить.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital