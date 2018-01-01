Главное достижение Путина

О чем говорить сенаторам страны 40-ка процентов экономики планеты, с какими то упырями из страны дающей два процента? Только о войне. Они не торговцы, они не союзники, по всем нормативным документам США и РФ - враги.

И тут, сенаторы от республиканской партии едут к Путину, а все мировые СМИ говорят о возможной встрече Трампа и Путина. Что может быть таким важным? Только попытка отсрочить войну.

Обе стороны разворачивают контингенты, системы ПРО, танковые бригады. РФ расконсервировало бункер хранения ядерного оружия в центре Европы в Кенигсберге или, как они его кличут, Калининграде.

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В Украине приняли закон о Нацбезопасности, где минуя все главные аспекты безопасности четко декларируется устремление страны в НАТО, статья, о которой нас так уговаривали наши западные партнеры.

Российская военная доктрина четко разъясняет позицию РФ на все происходящие события. Угрожающий период, неприемлемость развертывания ПРО и приближение НАТО к границам РФ в странах бывшего соцлагеря. Подготовительный период к войне, региональной или континентальной - это у нас происходит прямо сейчас. А дальше все. Вот сенаторы и поехали.

Европа не готова. У Европы нет войск. Страны Балтии надеются на Украину как на буфер и вообще, готовят некоторые свои подразделения к возможной партизанской войне.

Все боятся, потому, что угроза войны реальна. И тут в очень сложном положении Украина. Крым сохнет, РФ подтягивает войска к нашим границам, впереди Президентские выборы, сложная ситуация в Азовском море и так далее. Нам-то воевать не так страшно. У нас уже каждый день обстрелы с раненными и погибшими, постоянные тренировки войск. Украина сейчас вынужденна тратить на армию и оборонный комплекс больше денег в процентном соотношении от ВВП, чем многие страны НАТО. 5% И нам некуда деваться. Иначе нас просто съедят.

Но мы не Эстония и Литва, где очень маленькие армии и слабый мобилизационный резерв. Мы самая большая страна в Европе. И наша армия, пусть и не модернизированная, но очень опытна. России тут придется тяжко, поэтому рассматривают даже возможное, повторное нападение на Грузию.

В любом случае, все боятся войны и это главное достижение Путина. Только он наверное не понимает, что жизнь его уже определена и с плохим концом. Все переговоры теперь, это - только оттягивание неизбежного. Главное, что бы не оттягивали за счет ввязывания его еще глубже в войну с Украиной.

Мирослав Гай, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-ой бригады