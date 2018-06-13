Главное российское оружие превращается в тыкву

Присутствие украинского президента на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода - пока что событие достаточно символическое. Должно пройти еще несколько лет, прежде чем станет ясно, готова ли Европа к закупкам азербайджанского газа и в каком количестве. И, конечно же, не сразу определятся украинские возможности для закупки этого газа.

Тем не менее, сама церемония открытия Трансанатолийского газопровода в День России - предупреждение Москве. И это предупреждение сделал даже не Петр Порошенко. Его сделал "заклятый друг" российского правителя, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который пригласил на церемонию не только президента Азербайджана Ильхама Алиева, но и президента Украины.

На практике это означает одно: дружба дружбой, а конкуренция конкуренцией. При этом Турция может теперь использовать "газовое оружие" против России так, как Россия использует его против соседних стран. И не только с точки зрения транзита, но и с точки зрения собственных закупок. Ведь Турция тоже закупает газ у "Газпрома" и собирается расширять закупки через "Турецкий поток". Но с появлением нового газопровода Турцию будет труднее шантажировать. А сама Турция попытается сделать так, чтобы было труднее шантажировать Украину.

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"Газпрому" придётся из этого делать очевидные выводы. Понять, что Украина это не только страна, на которую нужно давить. Это страна, с которой нужно договариваться. В таком выводе Москву должно убедить и недавняя победа "Нафтогаза" над "Газпромом" в арбитраже, и вчерашняя церемония.

Конечно, рассчитывать на здравомыслие "Газпрома" и тем более на здравомыслие Кремля не приходится. Первое, что захочет сделать "Газпром" - так это торпедировать новый проект. Вначале - с помощью нового правительства популистов в Италии. Однако стабильным это правительство и его позиции назвать трудно. Затем - с помощью дестабилизации ситуации в Азербайджане, могут быть предприняты и такие попытки. Однако поставки газа - объективный интерес Баку. И даже если добиться появления в Украине более лояльного к Москве руководства, ему тоже придётся закупать газ и считать деньги.

Траскаспийский газопровод изменяет объективную экономическую реальность. И в этом его главный смысл. Объективную реальность нельзя изменить с помощью специальных операций и политической дестабилизации - разве что на недолгое время. "Газпром" - несмотря на все свои усилия - перестаёт быть монополистом и для европейцев, и для нас. А мы перестаём быть его заложниками. Российский газ из оружия превращается просто в сырьё.

Виталий Портников, журналист для Espreso