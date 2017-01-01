Основные итоги первой годовщины Трампа

приходится каждый шаг в сторону России прикрывать сотней имитаций усложнения отношений.

2) Главный успех года - это, несомненно, сама "Большая сделка", контуры которой наметились с весны 2017-го.

Она остановила войну в Сирии и позволила выбить оттуда ИГИЛ. Она запустила процесс ядерного умиротворения КНДР. Ну, и "сделка" запустила Минские соглашения в Украине. По сути, "Большая сделка" - это передел сфер влияния в мире, которым занимаются Трамп и Путин. С выгодой для себя, конечно.

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3) Весь год демократы пытались доказать, что Трамп - это агент Кремля. Но сколько расследований не проводилось - никакой связи не нашлось. Правда, Трампу пришлось отдать на съедение общественному мнению своего бывшего политтехнолога Манафорта. Который поплатился за работу с пророссийским Януковичем. Общество получило "жертву" и успокоилось. Да и вообще уже интерес к теме "агента Трампа" ослабел.

4) Трамп много тасовал свою команду. Сменялись руководители аппарата Белого Дома, был уволен ближайший соратник Бэннон, спущен в утиль Манафорт. Позиция Трампа жесткая: если человек с ним не согласен, стал неэффективен или наносить ущерб репутации - от него избавляются. Но ключевые люди остались на своих местах. Наверное, в первую очередь потому, что это семья Трампа. В частности - первый помощник и зять Кушнер.

Единственным "пришельцем", который до сих пор удерживает позиции, является глава Госдепа Тиллерсон. Но тут ряд моментов. Первый - на Тиллерсоне держится "Большая сделка". Второй - за ним нефтяное лобби, а это спонсоры республиканцев.

5) Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Это одно из его ключевых обещаний перед Израилем и еврейским бизнес-лобби в США, выполнение которого во многом гарантирует Трампу переизбрание на второй срок.

6) Американский президент так и не смог толком ограничить вьезд мусульман в страну и начать строительство границы с Мексикой. Но, честно говоря, не особо и стремился, поскольку эти идеи пока только бьют по его рейтингу.

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7) Трамп за год укрепил свои отношения с Республиканской партией, для которой он, по сути, чужой. Для этого понадобилось просто завалить деньгами в бюджете Пентагона ВПК-лобби. А также - поездить по миру и продать на миллиарды американское оружие от Саудовской Аравии до Польши.

8) Выбрав в качестве стратегического партнера Россию, глава США планомерно готовится к еще одному предвыборному обещанию - начать перекрывать рынок для китайских товаров. Но для этого необходим какой-то весомый информповод. Недаром Трамп постоянно говорит о том, что Китай не помогает с КНДР. С другой стороны, пока США не хотят идти на обострение с Китаем, чтобы Пекин не заблокировал в Совбезе ООН нужные решения по той же "Большой сделке". Кроме того, когда Трамп хочет заставить Москву поревновать, он начинает отсыпать комплименты Китаю.

9) Трамп попытался разыграть карту раскола Европы, сознательно заигрывая с Макроном, игнорируя Меркель, показывая важность Польши. Однако пока эта тактика не принесла успеха. Меркель по-прежнему держит ЕС в ежовых руковицах и задает стратегический вектор Евросоюза.

Дмитрий Корнейчук, политолог