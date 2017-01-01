Глобальный прогноз на 10-15 лет

Китай станет мировым гегемоном, Россия окончательно потеряет свое влияние в мире, а Украина будет продолжать деградировать.
Китай: 9.4% (фантастика!)
Индия: 6.6% (супер!)
Южная Корея: 5.7% (подвиг)
Индонезия: 5.4% (подвиг)
Нигерия: 4.9% (подвиг)
Турция: 4.6% (подвиг)
Саудовская Аравия: 3.5%
Великобритания: 2.5% (неплохо)
США: 2.2% (неплохо)
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Франция: 1.8% (что-то надо делать)
Германия: 1.8% (что-то надо делать)
Япония: 1.6% (слезы)
Италия: 1% (провал)
Россия: 0.8% (печаль)
Украина: до сих пор не смогла выйти на даже уровень 1991г -года распада СССР.
Прогноз на следующие 10-15 лет:
1. Китай станет мировым гегемоном
2. Доллар потеряет исключительный статус резервной валюты и встанет в один ряд с юанем и евро
3. Россия не сможет выйти из экономической стагнации и окончательно потеряет свое влияние в мире.
4. ЕС разделится на два подблока: страны еврозоны и все остальные. Италия, Греция и Португалия выйдут из еврозоны.
5. Индия станет 3-ей страной мира
6. Нигерия станет первой страной черной Африки
7. Турция станет гегемоном на Ближнем Востоке
8. В Украине еще 7-10 лет будут происходить процессы деградации, которые поставят страну на грань потери государственности. Затем произойдет глубокая децентрализация политического устройства и дела начнут быстро улучшаться.
Андрей Головачев, политический эксперт