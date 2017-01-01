Глобальный прогноз на 10-15 лет

Китай станет мировым гегемоном, Россия окончательно потеряет свое влияние в мире, а Украина будет продолжать деградировать.

Каким будет мир через 10 лет

Каким будет мир через 10 лет NASA

Средние темпы роста ВВП за последние 30 лет помогают многое понять и кое- что спрогнозировать.

Китай: 9.4% (фантастика!)

Индия: 6.6% (супер!)

Южная Корея: 5.7% (подвиг)

Индонезия: 5.4% (подвиг)

Нигерия: 4.9% (подвиг)

Турция: 4.6% (подвиг)

Саудовская Аравия: 3.5%

Великобритания: 2.5% (неплохо)

США: 2.2% (неплохо)

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Франция: 1.8% (что-то надо делать)

Германия: 1.8% (что-то надо делать)

Япония: 1.6% (слезы)

Италия: 1% (провал)

Россия: 0.8% (печаль)

Украина: до сих пор не смогла выйти на даже уровень 1991г -года распада СССР.

Прогноз на следующие 10-15 лет:

1. Китай станет мировым гегемоном

2. Доллар потеряет исключительный статус резервной валюты и встанет в один ряд с юанем и евро

3. Россия не сможет выйти из экономической стагнации и окончательно потеряет свое влияние в мире.

4. ЕС разделится на два подблока: страны еврозоны и все остальные. Италия, Греция и Португалия выйдут из еврозоны.

5. Индия станет 3-ей страной мира

6. Нигерия станет первой страной черной Африки

7. Турция станет гегемоном на Ближнем Востоке

8. В Украине еще 7-10 лет будут происходить процессы деградации, которые поставят страну на грань потери государственности. Затем произойдет глубокая децентрализация политического устройства и дела начнут быстро улучшаться.

Андрей Головачев, политический эксперт