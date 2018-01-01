И эти люди запрещают нам ковыряться в носу!

Не надо слушать людей, которые сделали все, чтобы Украина оказалась в положении бедного родственника.

Оппоблок в Раде УНИАН

Осколки Партии регионов требуют уволить Уляну Супрун из-за эпидемии кори. Эпидемии, которая возникла потому, что люди перестали делать прививки. Прививки люди перестали делать потому что министр здравоохранения от партии регионов закупала и продавала барыжную вакцину своего сына, которая приводила к смертям людей и вряд ли спасала от кори. И теперь эти люди сами требуют уволить министра, которая закупает современные вакцины через международные организации, наказав ее за свою жадность и глупость.

Это общая история для Украины. Когда люди сначала делают гадость, а потом "своим примером" доказывают, что ничего делать нельзя в принципе. А институт репутации в стране отсутствует. И каждые "барыга", не важно, торгует он янтарем или торговал барыжными вакцинами, может прийти в телевизор и рассказывать, как жить дальше.

Сначала эти люди провели "приватизацию 90-х". И теперь активно рассказывают людям, что приватизация – это зло. Конечно, то что они делали, это зло. Но это не было приватизацией. Это не было прозрачной и чистой продажей, без дополнительных условий. Это были схемы. Которые, кстати, как и сегодня, прикрывались в том числе и заботой об отечественном производителе. И преференциям украинцев. Отечественным инвесторам. Закончилось это олигархатом. И теперь эти люди пугают граждан Украины приватизацией в целом, говоря, что пусть уж лучше у государства. Потому что продолжают сидеть на потоках государственных компаний. Но стоит прийти адекватному человеку, сказать – давайте продадим на открытом конкурсе, пусть победит тот, кто даст лучшую цену и без дополнительных условий (аля покупатель должен иметь опыт работы в Украине, любить футбол и его фамилия должна быть на конкретную букву), как его тут же заклеймят врагом народа. Заклеймят люди, нажившиеся на схемах 90-х и использующие эту фантмоную боль для того, что продолжать наживаться.

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Эти же люди твердят, что рынок земли – это плохо. И не потому, что рынок земли – это плохо, а потому что "это плохо в Украине, ведь в Украине все, что не делается, плохо". И это говорят люди, которые своими руками делали все в Украине. И да, делали плохо. И зарабатывали на этом. Как с вакциной от кори. И хотят зарабатывать и дальше. Кстати, тоже как с вакционой от кори, ведь если убрать Уляну Супрун и иностранные закупки, то можно снова продавать людям барыжные вакцины своих детей. В начале 90-х люди в Украине поддерживали введение рынка земли. 70% были за. И это естественно, потому что трудно логично объяснить, когда люди выступают за то, чтобы им что-то запрещали. Сейчас 70% против. Потому что все эти 20 лет они видят, как "опытные хозяйственники" управляют и боятся доверить им еще что то. И, одновременно, слушают этих самых опытных хозяйственников сейчас, когда они доказывают, что делать рынок нельзя в принципе. Не то, что надо сделать рынок правильно и не так, как всегда, а нельзя вообще. Это как утверждать, что вакцинация – это плохо на основе того, что представители партии регионов продавали когда-то барыжные вакцины.

И разорвать этот порочный круг может только политическая воля первого лица, как в медицинской реформе. Которое, лицо, просто придет и сделает. И через год, если бы рынок земли заработал, люди бы увидели, что никакие олигархи или китайцы не скупили всю землю, а вот стоимость паев и аренда растут, растет урожайность и гривна даже выигрывает от этого.

А конец света не наступил. Потому что просто кто-то взял и открыл рынок, убрав государство оттуда, где ему не место и установил прозрачные правила без ограничений, дающих преимущество куму и куму кума. Это все зависит от того, кто будет реализовывать реформу. И под чьим контролем. И покажет, что реализовывать правильные вещи можно правильно, а не традиционно, по-украински. Такая возможность есть. Особенно сейчас, когда власти находятся под контролем, и даже не у общества, на которые власти пока могут чихать, а кредиторов.

И да, лучше бы это первое лицо было не привычным фейсом из телевизора. Потому что привычные фейсы уже делали. И мы знаем как. И доверить им сделать еще что-то действительно трудно. Но если есть выбор делать правильно при надоевшем фейсе (но под контролем МВФ) или не делать вообще, то лучше делать. Ведь не делать нельзя. Потому что часы тикают. И мир движется вперед. Оставляя нас далеко позади. И нельзя просто откладывать решение проблем. Потому что еще немного, и все школы пришлось бы закрыть на карантин. Потому что еще немного, и государственные предприятия придется все сдать на металлолом. Потому что еще немного, и умрут все собственники паев, которым так и не дали воспользоваться своим правом собственности.

Это история не про прививки. И не про рынок земли. Это история о том, что не надо слушать людей, которые сделали все, чтобы Украина оказалась в положении бедного родственника. Их слова ничего не значат. Потому что за них говорят их дела. И своими же делами они попрекают тех, кто хочет сделать правильно.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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