Инъекция "Национальными дружинами"

Появление "Национальных дружин" в информационном пространстве страны напоминает хорошо спланированную медиа-операцию, выглядящую частью большой политической игры их политических покровителей.

В МВД не видят ничего крамольного в существовании "Национальных дружинников" Facebook.com

В Украине достаточно давно существует общественный запрос на сильную руку, и наличие 300 тысяч человек, прошедших АТО, позволяет говорить о высоких перспективах его практической реализации. Правда, триумфальное шествие телевизионными каналами и социальными сетями "Национальных дружин", начавшееся в последнее воскресенье января, вряд ли соответствует общественным ожиданиям.

Впрочем, важно понимать, что для вчерашних фронтовиков существует не только проблема возвращения к обычной жизни в социально-экономическом плане, но и участия в общественно-политической жизни. Информационный всплеск "Национальных дружин" - свидетельство неэффективности государственной политики в отношении участников АТО, необходимости изучения опыта других государств, прошедших в последние годы через вооруженные конфликты. И – как ни парадоксально это звучит – косвенное свидетельство неэффективности реформы Национальной полиции, которую "дружинники" фактически намерены подменять на улицах

Безусловно, маркером идеологической принадлежности "Национальных дружин" стал основатель полка "Азов" и лидер партии "Национальный корпус", парламентарий, не балующий избирателей появлением на рабочем месте, Андрей Билецкий. Отмечу, что со времени объявления о координации усилий "Национального корпуса", ВО "Свобода" и "Правого сектора" прошел почти год, но конкретные плоды сотрудничества партийного триумвирата остаются за кадром. Здесь же налицо показательная игра мускулами: несколько сотен одетых в камуфляж людей, прошедших маршем по Киеву и обещающих решительно применять силу для наведения "украинского порядка". Всем желающим показали два варианта алгоритма наведения порядка: заблаговременно подготовленный в Кременчуге и свежий – в Черкасском городском совете.

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Любопытной выглядит позиция МВД в этом вопросе: советник министра Иван Варченко отметил, что в объединении граждан ради поддержания общественного порядка нет ничего крамольного. Судя по риторике "Национальных дружин", их лидеры провели необходимые юридические и политические консультации. Арсен Аваков был вынужден напомнить, что монополия на применение силы принадлежит власти. Правда, это заявление выглядело несколько неискренним в свете давно обсуждаемых доверительных контактов Авакова и Билецкого (напомню, что полк "Азов" организационно входит в структуру Национальной гвардии).

Сторонникам конспирологических теорий, вероятно, придется по душе следующая версия: "Народный фронт" не желает быть младшим партнером в сдвоенной партии власти, поэтому решил намекнуть на свои возможности в продолжающемся диалоге с БПП. Отсутствие интереса Петра Порошенко к предложениям "фронтовиков" о внесении изменений в Конституцию с целью урезания президентских полномочий (сам текст предложений к Основному Закону не был обнародован) подталкивает амбициозную партию к "войне намеков". Особого выбора нет, поскольку выборы приближаются, а из пятерки политиков с самым низким уровнем доверия, согласно последнему опросу Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, четверо принадлежат к "Народному фронту".

Лидеры "Национальных дружин" в ходе пресс-конференции в Киеве стремились подчеркнуть, что они настроены исключительно на охрану общественного порядка, живут за счет пожертвований и членских взносов и не имеют политического окраса. К сожалению, их позиция напоминает хорошую мину при плохой игре, поскольку стремительно появление в Украине военизированной организации, декларирующей готовность отстаивать "украинский порядок" в ситуации продолжающейся гибридной агрессии выглядит, мягко говоря, неуместным.

Евгений Магда, директор Института мировой политики