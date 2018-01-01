Испытание украинцев победой Майдана оказалось неподъемным.

Четыре года назад Майдан выстоял Reuters

И тогда представлялось вполне возможным следующее чудо: самоорганизация общества, очищение и обновление власти под контролем общества, и затем стремительный рывок к цивилизованному сообществу под бессильный вой недоимперии.

Не произошло. Испытание победой оказалось самым неподъемным.

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И сейчас опять свободолюбивый украинский порыв фактически растоптан. Растоптан пришедшими к власти на святой крови Майдана. Сожжен приговорами продажных судов, залит брандспойтами властного фарисейства, расстрелян на полях предательской гибридной войны.

Но в этот раз надежд на чудо самовозрождения у меня нет. А значит, ожидают нас, в точности по Стругацким, "кривые глухие окольные тропы"…

Конечно, и кривой тропой можно выйти к цели. Но для этого нужно фантастическое желание, как у выходивших из окружения времен Второй Мировой. Но такого желания в нашем обществе не вижу.

Уж извините за пессимизм, но врать в профессиональных оценках не приучен.

Александр Кочетков, аналитик, политолог