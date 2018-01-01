Истинная боль нашей ситуации

Бойня будет тогда, когда шариковы захватят власть.

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Мне понятно, когда Гитлер превратил пивной путч в плацдарм для своей раскрутки в суде и написанию Майн кампф в тюрьме. Это понятная логика политической игры, но мне мало понятны, (точнее говоря, хотя и тут вполне понятны), вопли в защиту,(и тем это ужаснее) Гитлера со стороны людей, которые обречены быть пушечным мясом, когда Гитлер (Ленин, ПолПот продолжайте ассоциативный ряд как хотите) придет во власть. Вот в чем парадокс этой ситуации.

Такие люди не слушали меня и других из немногочисленного меньшинства, кто им говорили, кричали, умоляли прислушаться к голосу разума и посмотреть здраво на ситуацию, чтобы увидеть манипуляцию, что читалась без особого труда.