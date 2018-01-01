История с Омеляном - исключительно в оценке министром собственной работы

Разницы между министром с итальянским паспортом и министром с детьми с иностранным гражданством нет. Оба работают на иностранный рай для свой семьи.

УНИАН

Дискуссия об Омеляне мало-помалу начала сводиться к вопросу медицины, а то и к "хайпу из-за выбора экзотического места для родов", что совсем уж удивительно.

А весь вопрос исключительно в оценке министром собственной работы. Реальной оценке – "судить не по словам, а по делам". А дела эти таковы, что действующий министр отправил рожать жену так, чтобы обеспечить своему ребенку иностранное гражданство. Вот и вся суть. Не нужно замазывать ни экзотическим местом (это было не Сомали и не Вьетнам), ни уровнем медицины (это была не Швейцария и не Германия). Это были США, которые законодательно дают право всем, рожденным на их территории, получить их гражданство.

Вообще, технократы на министерских постах имеют смысл, только если они никак не связаны с финансово-промышленными группами. В идеале это экспаты, как Яресько. Тогда человек работает на свой опыт, на свою репутацию и на свое резюме, а его несвязанность с ФПГ дает надежду на эффективную работу в интересах страны.

Альтернатива этому – местные эффективные политики. Неизбежно имеющие связи с ФПГ, но связывающие свою судьбу и будущее своих детей с Украиной. Ну как мы говорим бабушкам, голосующим за гречку: "Бабушка, не продавай будущее своих внуков за килограмм гречки!" Это единственная мотивация для любого человека, участвующего в политическом процессе хоть в качестве избирателя, хоть в качестве Президента. Будущее детей. Именно это мы имеем в виду, говоря "Работаю/воюю ради Украины". Ради своих детей и их будущего.

Именно поэтому я спокойно отношусь и призываю спокойно относиться к поместью Порошенко, дому Гонтаревой или к обустройству семейного гнезда в Украине любого политика или чиновника, если, конечно, происхождение средств для такого обустройства является законным. Законность происхождения денег – ключевой момент.

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И именно поэтому я брезгливо отношусь к Тимошенко, которая скрывает все, "нажитое непосильным трудом на благо Путина", или к Авакову, обустраивающему будущее свой семьи в Италии, а бабло для этого высасывающего из Украины.

Есть два разумных подхода к ТОП-политикам. Либо технократ, не имеющий связей с ФПГ и, значит, скорее всего, без корней в Украине; либо местный политик, строящий Украину, как цивилизованную страну, ради будущего детей и внуков. Будущего в Украине, разумеется. Иначе проще брать коррупционное бабло, а будущее своим детям строить в Европе или США.

Украинских политиков или олигархов, рассматривающих Украину как ресурс для построения итальянского или швейцарского рая для себя и своей семьи, у нас и так валом. И это как раз тот вал, который отделяет Украину от цивилизованного будущего. Тот вал, который сохраняет Украину как ресурсную базу для рвачей без совести и без Родины.

Я не вижу принципиальной разницы между министром с итальянским паспортом в кармане и министром с детьми с иностранным гражданством. Какая разница? Оба работают на иностранный рай для свой семьи. Обеспечивая этот рай за счет будущего наших детей.

В этом я вижу суть коллизии с Омеляном. В этом я вижу главную проблему с министром Аваковым. В этом я вижу главную проблему с олигархом Коломойским. Всем троим глубоко плевать, что здесь будет. Высосать из Украины для себя всё, что получится: хоть выводом банковского рефинанса в офшоры, хоть рейдерами из подконтрольных военизированных бригад вроде "Донбасса" или "Национальных дружин", хоть получив контроль над Укрзализныцей, выжив оттуда интригами экспата-технокората. Не суть важно как – важна схема "Иностранный рай для их детей за счет будущего детей наших". И Омелян в нее вписывается так же четко, как и его старшие политические товарищи.

Светлана Самборска