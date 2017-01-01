Итоги-2017. Европейский прорыв, осенний нежданчик, качели Порошенко и таран Михо

Информационная картина 2017 года была достаточно насыщенной, в ней хватало и побед, и неудач. "Главред" подвел главные политические итоги уходящего года.

Процесс года – освобождение заложников на Донбассе. 15 месяцев без обмена пленными прерваны масштабно и без эксцессов, если не считать таковыми отказ нескольких десятков фигурантов списков сепаратистов возвращаться на территорию ОРДЛО. 73 украинских пленных возвращаются домой, и в информационном пространстве уже звучат параметры будущего обмена. Впрочем, нужно отметить, что ситуация на Донбассе остается достаточно напряженной, и говорить о прекращении боевых действий на востоке Украины не приходится.

Прорыв года – безвизовый режим с ЕС. Начиная с 11 сентября 2017 года, любой гражданин Украины с биометрическим паспортом может посещать Европейский Союз без получения визы. Для достижения этого украинская власть приняла полторы сотни не всегда простых для себя решений. Безвиз – шаг, который может стать революционным для миллионов украинцев, слышавших о жизни в ЕС только по телевизору или из рассказов родных, друзей и знакомых. Отмечу также вступление в законную силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которое привело к увеличению доли ЕС во внешнеторговом обороте нашей страны.

Транзит года – Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа были освобождены из российских тюрем благодаря посредничеству президента Турции Реджепа Эрдогана и вернулись в Украину. На оккупированном полуострове крымские татары остаются объектом постоянного преследования со стороны ФСБ и властей Крыма.

Разворот года – сближение с НАТО. Спустя 20 лет после подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО Верховная Рада определили евроатлантическую интеграцию внешнеполитическим приоритетом Украины. Но важно не только это решение: генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что его двери открыты для вступления нашей страны.

Качели года – президентский рейтинг. Хотя президентские выборы состоятся в 2019 году, основные претенденты пытаются привлекать к себе внимание заблаговременно. Можно говорить, что в системе координат политических предпочтений граждан Украины есть 8-10 политиков, способных побороться за президентскую булаву. Лидеры президентского рейтинга – Петр Порошенко и Юлия Тимошенко – не смогли оторваться от преследователей. Станет ли баллотироваться "кандидат надежд" Святослав Вакарчук – главная, но не единственная интрига будущих выборов. Большое количество не определившихся со своими симпатиями граждан будет подталкивать кандидатов в президенты к активизации уже в начале 2018-го.

Соревнование года – конкуренция между Генеральной прокуратурой и НАБУ. Правоохранительные органы активно конкурируют между собой, и этом во многом свидетельствует об изменениях в стране. Генеральная прокуратура под руководством Юрия Луценко может занести себе в актив спецконфискацию более 50 миллиардов гривен "средств Януковича", ставших подспорьем для бюджета-2017, и процесс по делу о государственной измене экс-президента. НАБУ задержало нескольких заметных персонажей (экс-депутат Николай Мартыненко, глава ГФС Роман Насиров, парламентарии Борислав Розенблат и Максим Поляков), но пока не имеет в активе судебных вердиктов. Противостояние между ГПУ и НАБУ Юрий Луценко призвал ошибочным, и это дарит надежду.

Таран года – Михеил Саакашвили. Опытный политик с европейской известностью азартно борется не только за возвращение украинского гражданства, но и активное участие в политической жизни страны. Привлекать к себе внимание медиа у лидера "Руха новых сил" получается намного лучше, чем наращивать рейтинг. Михеил Николозович стремится реализовать свои устремления, не обращая внимания на статус апатрида и несоответствие собственного темперамента настроениям многих украинцев. Остается понять, в чьих интересах развернута такая активность.



Неожиданность года – "осень реформ" в Верховной Раде. Качество и интенсивность работы парламентариев в 2017 году не давали повода для оптимизма, однако законодатели сумели оперативно проголосовать за медицинскую и пенсионную реформы, принять новый закон "Об образовании" и продолжить преобразования судебной системы. Если присовокупить своевременно принятый бюджет-2018 года, получается объективно неплохая картина способностей слуг народа работать (иногда) в интересах избирателей.

Необходимость года – повышение минимальной зарплаты вдвое. Резонансные повышение минимальной зарплаты с 1600 до 3200 гривен многие называли пиар-ходом Владимира Гройсмана, обещая многочисленные проблемы экономике страны. Однако трагедии не случилось, а решение, очевидно, позволит Украине перестать по итогам 2017 года быть страной с самой низкой в Европе средней зарплатой.

Асимметрия года – блокада ОРДЛО. Соратники Андрея Садового (сам он предпочел оставаться в тени) в начале года организовали блокаду транспортного сообщения с ОРДЛО. Получилось эффектно, власти пришлось легализовать запрет на транзит грузов с оккупированных территорий, в результате Украина потеряла около 1% ВВП и несколько миллиардов долларов выручки от экспорта. Проблема вывоза мусора из Львова была решена благодаря вмешательству областной администрации.

Решение года – готовность США поставлять ПТРК Javelin Украине. Дональд Трамп "под елочку" заявил о готовности продавать Украине ПТРК Javelin, которые в общественном сознании воспринимаются порой как "оружие Победы". На деле мы стали свидетелями очередного хода в политическом глобальном противостоянии между Вашингтоном и Москвой, в котором 45 американский президент действует в прокрустовом ложе санкционного закона, принятого в августе 2017 года подавляющим стремление к маневрам большинством Конгресса.

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Маневры года – переговоры между БПП и "Народным фронтом". Участники парламентское коалиции провели немало переговоров о перспективах создания единого политического проекта, однако без видимого результата. Идеологических разногласий между ними нет, но "пряников сладких не хватает на всех". Думаю, окончательный итог попытке скрестить БПП и "Народный фронт" будет подведен в первом квартале 2018 года в контексте приближающихся президентских выборов.

УНИАН

Арбитраж года – спор между "Газпромом" и "Нафтегазом Украины". Позитивное для Украины решение Стокгольмского арбитража не только спасло страну от вероятного дефолта, позволило маневрировать в вопросах покупки газа, изыскивая самые выгодные источники, но и показало "талант" Юлии Тимошенко, освятившей в январе 2009 года вместе с Владимиром Путиным подписание кабального для Украины газового контракта.



Американец года – Курт Волкер. Появившийся в Госдепартаменте США Впервые в истории независимой Украины спецпредставитель рьяно взялся за дело, пять раз за полгода побывав в Украине и проведя немало переговоров с заинтересованными лицами. Курт Волкер принес не только впечатляющую динамику, но и надежду на урегулирование конфликта на востоке Украины с активным участием США.

Задержавшиеся года – Валерия Гонтарева, Тарас Кутовой и Юрий Стець. Более полугода парламентарии не могут отпустить на вольные хлеба изъявивших желание покинуть свои кабинеты министров АПК и информационной политики. Стоит отметить, что с мая в отпуске за свой счет находится глава правления Национального банка Валерия Гонтарева, а Ульяна Супрун даже после принятия парламентом медицинской реформы не может избавиться о статуса "исполняющей обязанности".

Охлаждение года – отношения с соседями. Внешнеполитическая активизация Украины привела к осложнению отношений с соседями, вылившимися в громкие заявления и неприятные инциденты на западной границе нашей страны. В этом нет ничего странного, ведь мы живем в конкурентном мире, где "за красивые глаза" поступаться интересами никто не станет. Поэтому официальному Киеву предстоит искать пути взаимопонимания с Варшавой, противостоять натиску Будапешта и объясниться с Минском о дефинициях славянской дружбы.

Евгений Магда