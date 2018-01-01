Итоги недели. Антикоррупционная многослойность, неугомонный Аваков и ошибка Тимошенко

Противостояние НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры выплеснулось в сессионный зал парламента. Депутаты продолжат игнорировать здравый смысл в вопросе е-декларирования антикоррупционных неправительственных организаций.

Спустя сутки после задержания с Бубенчика официально сняли подозрение в убийстве правоохранителей. Кадр из видеоролика «Evolution of Mom Dancing» YouTube

Петр Порошенко и Владимир Гройсман показательно побеспокоились о необратимости децентрализации. Иван Бубенчик навел шороху рефреном своих признаний в убийствах на Майдане. Интервью Арсена Авакова оставило неоднозначное ощущение, как и марш правых "против олигархов". Святослав Вакарук засветился в Киево-Могилянской академии. Юлия Тимошенко допустила детскую ошибку в эфире "Свободы слова".

Отчет глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ в сессионном зале парламента обозначил позиции его участников. Назар Холодницкий достаточно четко дал понять, что не позволит безболезненно оттеснить себя от рычагов САП, при этом сумев дать несколько остроумных ответов на депутатские вопросы и напомнить Сергею Лещенко о злополучной квартире. Артем Сытник пытался заверить, что в сложившейся ситуации борьба с коррупцией не пострадала, но эти заверения не вызвали особого депутатского энтузиазма. Юрий Луценко подчеркнул, что дело Холодницкого не должно стать расправой над антикоррупционным органом, подчеркнув, что он не имеет права стать главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Очевидно, граждан Украины ждем осознание роли контроль-дисциплинарной комиссии прокуратуры в жизнедеятельности служителей Фемиды.

Интересно, что народные избранники вновь не удосужились внести законопроекты об отмене е-декларирования для членов неправительственных антикоррупционных организаций в свою повестку дня. Депутатский корпус не образумил даже факт заполнения электронных деклараций за 2017 год их обидчиками. Тем самым слуги народа продемонстрировали собственную значимость и поставили в неловкое положение Петра Порошенко.

Глава государства вместе с премьером в нечужой для них Виннице поведали о преимуществах децентрализации в масштабах страны. Порошенко отметил, что больше половины бюджетных ресурсов сегодня сосредоточены на местном уровне, подчеркнув, что общины, которые не смогут консолидироваться, придется подталкивать. Совместный визит президента и премьера в Винницу, по всей видимости, должен продемонстрировать и отсутствие между ними разногласий.

Юлия Тимошенко допустила детскую для опытного политика ошибка, начав прямо в студии "Свободы слова" обвинять коллектив "Нового времени" и VoxUkraine в продуцировании грязной лжи в отношении себя Правда, у лидера "Батькивщины" хватило политического чутья извиниться. Интересно, что засветившийся в стенах Киево-Могилянской академии Святослав Вакарчук, на которого активно примеряют образ "кандидата надежд", так и не разродился политическим заявлением на скорую перспективу.

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Достаточно дерзко напомнил о себе Арсен Аваков. В интервью "Лиге" он не только излучал уверенность в успешности преобразований в МВД, но и напомнил, что не подчиняется президенту. Более того – имеет собственное мнение по поводу перспектив единой политической партии и единого кандидата. Заверения в приверженности парламентской республики одного из лидеров "Народного фронта" звучали бы более органично, если бы партия, в которую он входит, не напоминала голову профессора Доуэля из романа советского фантаста Александра Беляева. Думаю, что откровения Авакова полезно рассматривать (как ни парадоксально это звучит) в контексте марша правых "За украинское будущее без олигархов", ведь одним из его организаторов был нардеп и куратор "Азова" Андрей Билецкий. Прозвучавшие из уст правых утверждения, откровенно говоря, весьма спорны.

Активист Евромайдана Иван Бубенчик, еще в прошлом году рассказывавший о собственноручном убийстве двоих "беркутовцев" на Майдане 20 февраля 2014 года, был взят под стражу и доставлен в Киев. Эта прыть управления Горбатюка Генеральной прокуратуры заставили Юрия Луценко сменить подследственность скандального признания, едва не ставшего "черным лебедем" для украинской власти.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для "Главреда"