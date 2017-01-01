Итоги недели. Непраздничная смерть, невезучий Саакашвили и "слепая" Европа

Самым важным событием недели стало убийство Ирины Ноздровской.

Люди вышли на протест после убийства Ноздровской Сергей Тарута пришел в суд по делу Щербаня; фото: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/04/2/6986958/

Смерть юриста Ирины Ноздровской вызвала заметный общественный резонанс, но не заставила топ-политиков прервать новогодние каникулы. Михеил Саакашвили не сумел победить украинскую миграционную службу в суде, а грузинский суд заочно приговорил его к трем годам лишения свободы. Польша и Венгрия продемонстрировали союзнические узы под аккомпанемент заявлений премьера Моравецкого о "десятках тысяч украинских беженцев". Федерика Могерини не взяла с собой в новый год попытку урегулировать конфликт на Донбассе, а Зигмар Габриэль не смог побывать со своим украинским коллегой в зоне АТО.

Новогоднее настроение определяется отнюдь не количеством выходных, по которому Украина не отстает от других европейских стран. Не успели президент и другие руководители государства со сдержанным оптимизмом поздравить сограждан с наступившим 2018 годом, а в информационном пространстве уже царило "дело Ноздровской". Женщина-юрист, отстаивавшая справедливость в отношении погибшей в ДТП с участием мажора двоюродной сестры, исчезла 29 декабря, а 1 января ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено. Можно отметить две тенденции: слабую готовность правоохранителей к кризисной коммуникации в послепраздничный период и стремление ряда профессиональных активистов подчеркнуто громко говорить о новой Врадиевке. Впрочем, страсти несколько поутихли, а шансы на раскрытие убийства не исчезли, вопреки скепсису участников митинга, прошедшего 2 января у областного главка Национальной полиции.

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Михеилу Саакашвили на этой неделе заметно не везло в отношениях с Фемидой. Сначала Апелляционный суд не удовлетворил его иск к Государственной миграционной службе, отказавшейся признавать его беженцем, а 5 января в Грузии его приговорили к трем годам лишения свободы. Откровенно говоря, мало приятных новостей для политика, даже записавшего для одного из украинских телеканалов поздравление в президентском формате. Лидеру "Руха новых сил" предстоит жить и работать в ожидании возможной депортации, что вряд ли повысит эффективность его политической деятельности.

Польский премьер Матеуш Мазовецкий уверенно продвигает в информационном пространстве тезис о "десятках тысячах украинских беженцев", принятых его страной, который позволяет Варшаве увиливать от обязательств перед Брюсселем, но не подтверждается польскими органами, отвечающими за миграцию. Слова Мазовецкого бальзамом на душу легли его венгерскому коллеге Виктору Орбану, но вряд ли улучшили атмосферу польско-украинских отношений. Еще одна неприятная новость из Будапешта, где проводили переговоры главы правительств Венгрии и Польши – они не собираются расширять Вишеградскую четверку, что заставит Украину делать гибче евроатлантическую стратегию.

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Показательной для Украины выглядит и позиция главного дипломата ЕС Федерики Могерини, решившей не обращать внимания на конфликт на Донбассе. Похоже, в Старом Свете достаточно политиков, считающих, что за счет умолчания Росси можно будет заставить уйти из Донецкой и Луганской областей. Остается пожалеть, что шеф немецкого МИДа Зигмар Габриэль из-за погодных условий не попал в зону АТО, что получить собственное представление о происходящем на востоке Украины. Но его украинский коллега Павел Климкин пообещал одному из лидеров СДПГ вторую попытку еще в этом месяце.

Евгений Магда, директор Института мировой политики