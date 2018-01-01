Итоги недели. Завтрак для депутатов, бал для президента и Борщ для Сытника

На этой неделе парламентарии уехали "работать" в Вашингтон, Ляшко - в Варшаву, а Порошенко - в Вену.

В Вене Порошенко ждал неприятный сюрприз от Femen strana.ua

Несколько десятков народных депутатов Украины, включая двоих лидеров фракций, отправились на молитвенный завтрак в Вашингтон с участием Дональда Трампа. Странно, но пример Романа Насирова, которого участие в инаугурации 45-го президента США не спасло от проблем с украинской Фемидой, ничему не научил слуг народа. Можно понять логику Юлии Тимошенко, которой было необходимо заполучить совместное фото с Трампом (протокольные снимки пока не обнародованы), но для остальных эти несколько дней стали блестящим подтверждением их комплекса политической неполноценности.

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На этой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал закон о расширении полномочий Института национальной памяти, предполагающий, в частности, усиление ответственности за отрицание "преступлений украинских националистов в 1925 – 1950 годах". Верховная Рада накануне выступления польского президента приняла заявление с призывом к коллегам из Польши вернуться к конструктивному диалогу, но не получила искомого результат. Пикет представителей фракции Радикальной партии у стен Сейма в минувшую пятницу вряд ли возымеет эффект. И вовсе не по той причине, что в руках у Олега Ляшко был украинский флаг, а не вила. Просто диалог с Варшавой необходимо вести в иной тональности, не полагаясь на спецэффекты.

Петр Порошенко провел переговоры в Австрии с руководством страны, включая самого молодого в Европе премьера Себастьяна Курца. Волну непонятного возмущения в украинском сегменте соцсетей вызвало участие нашего президента в Венском балу, куда его пригласил австрийский коллега. На самом деле, это мероприятие не столько из категории светской хроники, сколько борьбы за престиж Украины, и звучание нашей страны в австрийской столице было позитивно громким.

Владимир Гройсман резко увеличил политическую составляющую в своих публичных заявлениях. Стремление премьера уйти от образа "завхоза Украины" понятно и объяснимо, однако интенсивность заявлений выглядит не всегда обоснованной. Буквально за несколько дней Владимир Борисович высказался за создание Антикоррупционного суда, внесение изменений в Конституцию и подверг критике существующую избирательную систему. Еще немного – и рейтинг Гройсмана начнут замерять социологи в контексте его президентских амбиций, показательно артикулированных последними заявлениями премьера.

Генеральный прокурор Юрий Луценко вышел из образа главного служителя Фемиды, публично высказавшись за создание новой центристской партии, способной объединить новых и уже обкатанных публичным вниманием политиков. Пикантность ситуации заключается в том, что на должности генпрокурора Луценко этой партией руководить не сможет. Шеф Генеральной прокуратуры заметил, что не является энтузиастом выдачи Михеила Саакашвили Грузии, поскольку для того такой сценарий будет означать тюремное заключение на исторической Родине. Отмечу, что лидер "Руха новых сил" проиграл апелляцию по вопросу признанию его беженцем и успел заявить, что спецназовцы пытались похитить его из респектабельного отеля Fairmont.

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В Украине неожиданно объявился бывший парламентарий Александр Шепелев, в активе которого – не только пребывание во фракциях БЮТ и Партии регионов, обвинения в финансовых махинациях и организации заказного убийства, но и побег из-под стражи в Украине и пребывание в московском СИЗО. Экс-нардеп был оперативно арестован по совокупности ранее предъявленных обвинений на два месяца, отмечу, что в зале суда он появился со следами побоев на лице.

Неприятный сюрприз профессиональным антикоррупционерам преподнесла американский юрист украинского происхождения Марта Борщ. Она отказалась от конкурса на пост аудитора НАБУ, отдав предпочтение работе адвокатом Александра Онищенко, против которого, как известно, НАБУ ведет расследование. Шеф Антикоррупционного бюро Артем Сытник подчеркнул, что давление на его ведомство постоянно усиливается, а без запуска Антикоррупционного суда работа НАБУ не имеет смысла. Любопытно, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сомневается в появлении Антикоррупционного суда в нынешнем году.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для Главреда