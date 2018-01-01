Савченко должна была стать неким символом стойкости и мужества в противостоянии с агрессором.

УНИАН

В Украине, сменив слегка подзабытого "возмутителя спокойствия" Михаила Саакашвили, передовые позиции занял другой популярный персонаж, заполонивший страницы скандальной хроники – одиозная Надежда Савченко

Довольно неоднозначная особа, успевшая прочертить замысловатую траекторию по украинскому политическому небосклону, пройдя путь от оператора службы – поставщика секс-услуг по телефону (вспомните соответствующий номер в блестящем исполнении Елены Кравец из "Вечернего квартала"), штурмана-оператора боевого вертолёта (пока не попала в лапы сепаратистов), заключённого российской тюрьмы, вышедшего на свободу благодаря усилиям прогрессивной общественности, до Народного депутата Украины и члена ПАСЕ.

Осыпанная всевозможными почестями и наградами, вплоть до присвоения звания Герой Украины с вручением Золотой Звезды из рук президента Порошенко, Савченко должна была стать неким символом стойкости и мужества в противостоянии с вероломным агрессором.

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Однако, принеся в жертву головокружительную карьеру в высших эшелонах государственной власти, наша героиня предпочла путь революционных свершений. Её мятущейся натуре оказалась противной спокойная, размеренная жизнь обласканного судьбой обывателя. Неуёмная страсть звала отчаянную "бойцыцу" к новым подвигам. Став желанной гостьей на ведущих телеканалах, Савченко, обладая риторическим даром, пустилась во все тяжкие, ругая власть и вскрывая пороки украинской элиты. Какое-то время её терпели бы и дальше, но она в очередной раз преступила запретную черту, вознамерившись сознательно повторить судьбу известной террористки Софьи Перовской, которая вместе со своим наставником Андреем Желябовым подготовила и осуществила убийство российского императора Александра Второго, за что и была казнена в 29-летнем возрасте.

Похождения "криминального дуэта" Надежда Савченко – Владимир Рубан и подробности их разоблачения и ареста уже всем хорошо известны, поэтому нет смысла их пересказывать.

И для полноты картины – комментарий председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля. По его словам, в тот день, когда капитан ВСУ Надежда Савченко попала в плен, погибли 15 бойцов АТО, которых она взяла с собой (будучи пьяной в самоволке, отправилась "мочить сепаров"). Причём Геннадий Москаль не исключает, что находясь под следствием и судом, Надежда Савченко была завербована российскими спецслужбами.

Олег Коршунов, заслуженный штурман-испытатель СССР