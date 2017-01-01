Как наши орлы грамотно разводят Запад

Торг за Антикоррупционный суд со стороны больше похож на обычный развод.

Чем больше вникаю в спор об антикоррупционном суде , тем больше начинают терзать смутные подозрения, что наши орлы грамотно разводят Запад на пустом месте.

По схеме операции "Кабанчик" (вырастить проблему, а потом мужественно ее решить) в обмен на очередной транш от МВФ и кредит от Мирового банка (по схеме " 1 миллиард в обмен на Шокина, которого итак нужно было увольнять по возрасту") без особых обязательств.

Предмет "отчаянного" торга - это кто будет назначать судей: наши орлы или орлы вместе с Западом? При этом никто не замечает, что увольнять то судей все равно будет Высшая рада правосудия. Где Западом и не пахнет. и точно пахнуть не будет.

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А увольнять поводов найдется море. Дело в том, что если "по честному" пытаться сажать, то никого невозможно будет посадить. Доказательства собранные НАБУ собираются с нарушением КПК и не могут быть приняты судом как доказательство. А если "антикоррупционный" судья попробует сделать как то по-другому, то его сразу снесут через Высшую раду правосудия. "Как ты мог? Ты же честный? За тебя Запад вписался".

Плюс в схеме "мы с Тамарой ходим парой", то есть "с Западом выбираем судей" - этот суд всегда под угрозой подания в Конституционный суд и его ликвидации как неконституционного органа из-за нарушения порядка назначения судей.

Зато все при деле:

1. Запад доволен - дал кредит (под процент)

2. Наши орлы получили передышку - реформ проводить не нужно

3. Грантовые активисты тоже при деле - после эпик фейла уже и с этой темой есть повод написать новый грант.

Если бы эти таланты по разводке в мирное русло, то цены бы не было.

Тарас Загородний, политический эксперт, управляющий партнер Национальной антикризисной группы