Классическая стрижка газона, или почему украинской политике нужны негодяи

Украинцы начали подстригать свой политический газон лишь в 2004 году. Стоит ли удивляться тому, что результаты пока ещё выглядят не слишком цивилизованно?

Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.

Роберт Пенн Уоррен. Вся королевская рать

В начале октября на "Главреде" была опубликована статья Олега Коршунова "Клоуны в Раде". Без сомнения, упрёки в адрес украинских политиков, которые в ней приводятся – справедливы. Даже хочется процитировать отрывок из этого материала: "симпатики путинского режима и представители причудливого конгломерата, состоящего из криминально-олигархических кланов, влияющих на все сферы общественно-политической жизни страны".

Украинцам стоит предъявлять политикам более жесткие требования УНИАН

И ведь не поспоришь, беда Украины состоит в том, что в украинской политике много негодяев. Но счастье Украины – в том, что этих негодяев много. Они следят друг за другом, мешают друг другу, и потому никто из них не имеет возможности творить какие-то запредельные мерзости. Именно запредельные – рядовые мерзости, конечно, случаются сплошь и рядом.

Предположим, некий высокопоставленный мерзавец намерен украсть из государственного бюджета крупную сумму. Об этом становится известно другому мерзавцу – ничуть не лучше первого, но его политическому противнику. Естественно, его объективный интерес состоит в том, чтобы разоблачить казнокрада, заработав политические очки. Таким образом, негодяй, карьерист и коррупционер, нисколько не озабоченный моральными проблемами и общим благом, помимо своей воли работает на это самое общее благо. Это никоим образом не говорит в его пользу. Но это говорит в пользу системы, которая побуждает людей, независимо от их собственных нравственных качеств, делать добро.

Да и откуда взяться во власти людям другого сорта? Для успеха в политике требуется способность идти по чужим головам. А это, в свою очередь, предполагает и определённый склад характера, и определённый моральный (точнее, аморальный) уровень, и определённый, так сказать, послужной список. Известна фраза: "Революцию не делают в белых перчатках". Насчёт революции не скажу (на этом поприще хватает бескорыстных идеалистов), но политическую карьеру в белых перчатках уж точно не сделать. Поэтому в любой стране и в любую эпоху можно смело брать наугад любого политика и вешать без суда и следствия – он этого, вне всяких сомнений, заслужил.

"Позвольте! – возразят мне. – Но ведь западные политики совершенно не таковы. В европейских странах всякий, кто надеется занять государственный пост, должен доказать, что не украл ни медяка и ни разу не изменил жене/мужу". Да, это действительно так. И нам предстоит понять, почему это так, и, главное, как нам добиться такого положения дел в Украине.

Любое государство по своей изначальной сути есть мафия. Люди, облечённые властью, склонны использовать её прежде всего для собственного обогащения. Ещё не прошло и трёхсот лет с тех пор, как в европейских странах люди покупали государственные должности – и покупали вовсе не затем, чтобы бескорыстно служить отечеству и престолу. Государство начало работать на благо общества лишь после того, как общество вынудило его к этому. Вынудило наглядным способом: объяснило, что иначе полетят головы. Властные персоны поняли это и скорректировали своё поведение.

Вспомним для примера историю Франсуа Фийона. Бывший премьер-министр Франции, "политический тяжеловес", серьёзно приглядывался к Елисейскому дворцу. Однако стало известно, что он незаконно выплачивал из государственных средств зарплату своей жене. По меркам России это был бы пустяк, о котором не стоит и говорить. По меркам Украины – скандал. Но во Франции этот казус поставил крест на президентских амбициях Франсуа Фийона.

Дело вовсе не в Фийоне, и не в том, что возглавивший государство Эмманюэль Макрон – святой бессребренник. Дело во французах и в том, что в стране действуют некоторые общеобязательные нормы. Макрон их соблюдает, а Фийон – нет. Французы предъявляют к своим политикам очень жёсткие требования, а украинцы чем хуже?

Вот почему европейские политики должны быть образцом нравственности: у них попросту нет иного выбора. Это не первое и не второе поколение европейских (немецких, французских, скандинавских и прочих) политиков, выдрессированное таким способом. Они знают, что держаться нужно строго в рамках окна Овертона, а где пролегают эти рамки, известно всем. Шаг влево, шаг вправо – побег, прыжок на месте – провокация.

В Украине действуют иные правила, которые пока только начинают приближаться к европейским. Все знают старую шутку о классическом английском газоне: чтобы он имел свой стандартный вид, его достаточно всего лишь ежедневно подстригать – вот только делать это требуется на протяжении трёхсот лет. Украинцы начали подстригать свой политический газон лишь в 2004 году. Стоит ли удивляться тому, что результаты пока ещё выглядят не слишком цивилизованно? Важно то, что страна идёт по верному пути. Негодяи в политике есть – но, во-первых, их много, и друг другу воли они не дают, а во-вторых, за негодяйство их бьют, тем самым давая возможность приблизиться к стандарту европейского политического деятеля.

Это ведь детей нельзя воспитывать ремнём. Политиков – не только можно, но и нужно. По-другому они не понимают.

Илья Федосеев