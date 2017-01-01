Когда все рухнет?

То, что пузырь на рынке акций лопнет, а не сдуется, сомнений уже нет.

Крах на рынке акций даст старт новому финансовому кризису

Бывший глава ФРС 91-летний Аллан Гринспен, автор знаменитого теперь термина" irrational exuberance", пару дней назад дал интервью, в котором заявил, что инвесторы снова впали в "иррациональное изобилие" и на рынке сформировались два пузыря: акций и облигаций. Старый финансист, лично надувший огромный пузырь на рынке недвижимости, который привел к глобальному кризису, знает о чем он говорит.

В самом деле. Доходность американских 30 -летних трежерис выросла до критического уровня в 2.8%. А это уже выше, чем суммарная доходность по S&P500. Инвесторам приходиться выбирать, в чем держать капитал: в надежных облигациях правительства США или в акциях, которые непонятно будут ли далее расти после бурного ралли прошлого года или нет.

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Но главная проблема не в этом. А в наличности. На балансах крупнейших финансовых фондов мира сейчас находятся минимальные запасы наличности за всю историю современных финансов. Это верный признак того, что фондирование на рынке акций прошлого года происходило за счет левериджа, т.е. заемных средств. Но если сейчас рынок акций начнет разворачиваться в сторону облигаций, то у фондов могут возникнут проблемы с обеспечением позиций. Придется быстро где то быстро искать долларовую наличность. А ставки на рынке кэш уже немалые . Все это означает что, если фонды не смогут найти достаточное обеспечение, то им придется продавать акции для пополнения своих наличных запасов.

Вот так может начать лопаться пузырь на рынке акций, о котором говорил старик Гринспен. И он даст старт новому финансовому кризису, который снова начнется сначала в США и быстро распространится по всему миру.

Лопнет ли пузырь на рынке акций в ближайшие 2-4 месяца или пока пронесет, никто не знает, но то, что он именно лопнет, а не сдуется, сомнений уже нет.

Для Украины это будет означать глубокую девальвацию гривни и неизбежный дефолт. Следите за рынком акций!

Андрей Головачев, политический эксперт