Коктейль Молотова для Путина

Легитимные эти выборы, или нелегитимные? Бойкотировать, или не бойкотировать? Голосовать за Собчак, или не голосовать? Выходить на протест с ленточками, или выходить с шариками?

Фото: kremlin.ru Reuters

Не зарегистрировали. Не выбрали. Не убежала. Вот же неожиданность. Кто бы мог подумать...

Так и что теперь? Что делать дальше?

Легитимные эти выборы, или нелегитимные? Бойкотировать, или не бойкотировать? Голосовать за Собчак, или не голосовать? Выходить на протест с ленточками, или выходить с шариками?

Друзья мои. У меня есть ответ на все эти вопросы. Он прост. Давайте я вам его скажу.

Вы можете голосовать. Без проблем. Можете не голосовать. Тоже без проблем. Можете бойкотировать. Можете не бойкотировать. Можете приходить. Можете сидеть на диване. Можете портить бюллетень. Можете обсуждать, что лучше. Высокая явка. Или низкая явка. Можете выбирать между Навальным и Собчак. Можете попрыгать на одной ноге. Можете поковырять в ухе. Можете ходить на согласованный митинг. Можете на несогласованный. Можете с шариками. Можете с уточками. Можете с ленточками. Можете квадратиком. Можете в две шеренги. Можете в одну.

Все это, безусловно, очень важные вопросы.

Но реальность состоит в том, что никаких выборов у вас нет.

Их в принципе нет, понимаете? Хоть с Навальным, хоть без Навального.

Хоть с шариками, хоть с уточками.

Вы не можете бойкотировать то, чего нет. И не можете участвовать в том, чего нет.

У вас есть узурпация власти. И узурпатор на троне. Который на шарике вертел все эти ваши камлания с бойкотами и регистрациями. Вместе с конституцией, законностью, судами и бюллетенями.

И он будет на троне до тех пор, пока в России на полном серьезе будут обсуждать всю эту х*ету про несуществующие выборы, а не оптимальный состав коктейля Молотова. Чтобы эти самые выборы себе, наконец-то, добыть.

Но это будете уже не вы.

Вот, собственно, и все.

Аркадий Бабченко, журналист