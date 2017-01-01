Кольцо тотального контроля над крепостными в "ДНР" сужается

Рано или поздно должно было произойти и отключение мобильной связи в псевдореспубликах Reuters

На территории, подконтрольной "ДНР", боевики наконец-то все же отключили МТС. К этому шло давно, слухи, что скоро отключат, ходили еще с лета, и вот теперь это случилось.

Главари "ДНР", разумеется, обвиняют во всем украинскую сторону и украинского оператора, но инициатива по изгнанию МТСа из Донецка принадлежит именно им - это только что в своем посте подтвердил и полевой командир Ходаковский.

Когда боевики отжали наши заводы в ОРДЛО, у нас нашлись люди, которые тут же стали обвинять во всем "блокадников". Мол, мирные ополченцы не собирались ничего отжимать, а всякие украинские негодяи из добробатов просто вынудили их конфисковать наши предприятия. Ну а теперь тогда кто виноват, что людям отрубили связь? Опять "фашисты" вынудили Захарченко "пойти на отчаянный шаг"?