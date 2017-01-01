Кризис в Европе и будущее Украины

Новый экономический спад может привести к Депрессии, которая будет более ужасной, чем 90 лет назад.

В случае начала нового финансового кризиса в Европе, экономика Украины будет окончательно уничтожена ubr.ua

Экономика мира сейчас на подъеме, МВФ дает благоприятный прогноз на ближайшие два года. Однако, серьезные экономисты, которые собрались в Давосе , согласились с тем, что экономический рост обусловлен ростом кредитования, а не ростом производительности труда, причем рост долгов опережает рост экономики. Такой рост временный и он крайне опасный, потому что за фазой кредитной накачки обязательно наступит фаза спада и рецессии. Все это мир проходил уже в 2008г., но с тех пор, по данным агентства МакКинзи, мировая задолженность выросла на еще 45%!

Экономистов, однако, больше беспокоит не сам предстоящий спад и неминуемая рецессия, а тот факт, что мировая финансовая система уже не имеет инструментов борьбы с предстоящей рецессией. Экономисты не знают что делать в случае нового кризиса, что рекомендовать, потому что все доступные инструменты использованы еще в предыдущий кризис и почти не дали особого эффекта.

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Есть точка зрения, что новый экономический спад может привести к Депрессии, которая будет более ужасной, чем в 1929г. При этом, в самом тяжелом положении, по мнению экономистов, окажется Европейский Союз, который с 2012 г. и по сей день продолжает заниматься количественным смягчением (60 млрд евро ежемесячно) и держит ставку ЕЦБ на уровне нуля (!) В случае начала нового финансового кризиса ЕЦБ будет уже беспомощен что либо сделать,- нет способов смягчения!

Поэтому в Европе начнутся массовые банкротства банков со всеми вытекающими последствиями. Крепкие страны, такие как Германия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Швеция, смогут как-то перенести кризис, но :

- Монетарный союз евро немедленно распадется

- Италия, Испания, Португалия, Греция , Ирландия, Хорватия объявят суверенный дефолт

- Средний уровень безработицы по Европе составит не менее 18-20%,а в отдельных странах-выше 30%

- Во многих странах к власти придут полулисты и правые. Институты ЕС перестанут функционировать

А что же Украина? В случае начала нового финансового кризиса в Европе, экономика Украины будет окончательно уничтожена. Она просто исчезнет, потому что никакого запаса прочности у нее уже нет. Помочь Украине уже никто не сможет. Народ разбредется по миру в поисках выживания, а для тех, кто останется, введут карточную систему.

Логика предстоящего через 2-3 года финансового кризиса многое поясняет. Она объясняет почему начался бум криптовалют; почему МВФ жестко настаивает на отмене моратория на продажу земли в Украине и создании АКС; почему Германия и Россия торопятся запустить Северный поток-2, а США жестко препятствует этому и многое другое.

Кстати, а что такое "план Макрона" по реформированию ЕС?

Если отбросить частности, то, по существу, это план подготовки развитых стран ЕС к предстоящему кризису. Это план спасения для избранных. Румынию, Болгарию, Венгрию, Словакию, Словению, Хорватию, Польшу , Грецию, Португалию , Кипр и прибалтов просят не беспокоиться.

Андрей Головачев, политический эксперт