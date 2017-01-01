В воюющей стране каждый историк должен отслужить в армии, а каждый политик - повоевать на передовой.

Если в день памяти жертв Холокоста говорить о нетерпимости, которая ведет в газовые камеры, - значит не уважать память погибших от Голодомора украинцев.

Если в день памяти героев Крут заметить, как наши политиканы и записные "националисты" делают из этого скорбного дня шоу и пиар - то это значит оскорблять память студентов, защищавших Украину от большевизма сто лет назад. Так говорят мои оппоненты.

А я скажу вот что. В воюющей стране каждый историк должен отслужить в армии. Каждый политик - повоевать на передовой. Каждый "националист", прежде чем прогуляться по Киеву с факелами, должен поползать на брюхе где-нибудь под Донецком.

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Если в трагические дни Иловайской трагедии мы проводим помпезный парад, если наш президент оформляет офшоры, когда ребята гибнут на востоке, если у нас до сих пор нет дня памяти погибших в этой войне, и в годовщину Иловайска никто из политиков не скорбит вместе с вдовами и матерями погибших, - значит, что-то у нас не так.

И какие бы пышные не устраивать церемонии по героям Крут, Круты будут повторяться и повторяться - под Луганском, в Иловайске, в ДАПе, в Дебальцево - если мы не говорим правду.

Юрий Касьянов, волонтер, активист