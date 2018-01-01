Россия будет вынуждена "отползти" с Донбасса и Крыма

Больше никаких разночтений не будет: Вашингтон будет настаивать на том, что Крым — это Украина.

России придется уйти из Крыма и Донбасса

После множества двусмысленностей относительно Украины, которые звучали на протяжении последнего времени из уст Дональда Трампа, Вашингтону было просто необходимо расставить все точки над "і", чтобы четко зафиксировать свою позицию.

Эта позиция была изложена в "Крымской декларации": Соединенные Штаты Америки не признают аннексию Крыма Россией в 2014 году. После этого документа не осталось сомнений относительно того, какой является позиция США. Теперь черным по белому написано, что не важно, кто будет президентом, государственным секретарем или министром обороны США, позиция будет одна: Крым — это Украина, и эта позиция Вашингтона не изменится.

Почему "Крымская декларация" появилась именно сейчас, через четыре года после аннексии полуострова Российской Федерацией? Появилась необходимость дать понять некоторым представителям путинского режима, что их надежды на изменение позиции США относительно Крыма в пользу России напрасны.

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Потому "Крымская декларация" появилась очень вовремя и полезна для нас по своей сути.

При этом санкции, введенные Соединенными Штатами против России и связанные с аннексией Крыма, не просто будут сохраняться — они будут усиливаться. На мой взгляд, это также является четким сигналом Москве о том, что, если она будет продолжать свою нынешнюю бестолковую политику, то санкции против нее будут становиться только строже.

Да, эта декларация появилась лишь через несколько лет после аннексии Крыма, но уже который год Америка устами своих официальных лиц об этом не единожды заявляла. Теперь есть декларация, а это документ, а не просто высказывание того или иного политика. Это документ, отражающий государственную позицию США.

Потому дальше никаких разночтений и других вариантов не будет: Штаты будут настаивать на том, что Крым является частью Украины. А то, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция Америки по подобным вопросам зависит от президента США, то это она как всегда выдала желаемое за действительное.

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Как Россия будет реагировать на "Крымскую декларацию"? Безусловно, Россия не может признать, что, аннексировав Крым, она ошиблась, и что нужно отползать назад и компенсировать Украине нанесенный ущерб. Однако реакция Москвы последует непременно. Ведь санкции против РФ, которые будут только усиливаться, не дадут России слишком долгой перспективы. Уже сейчас там начинаются внутренние проблемы, например, люди возмущены повышением пенсионного возраста, а внешнее давление на Россию приводит к тому, что у кремлевского режима активно сужаются возможности для маневра.

Потому реакция Москвы будет такой, на которую мы надеемся — Россия начнет постепенно отползать с Донбасса и Крыма. Этот процесс, без сомнения, начнется.

Владимир Огрызко, руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины, специально для "Главреда"

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