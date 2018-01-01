Крымский мост стал символом вечной вражды между Россией и Украиной

Крым окончательно становится "ракетно-атомным авианосцем России", которому некуда плыть.

Россия, под вечным и мудрым руководством Путина упорно сморщивается и рыхлеет

И вот сейчас, мы видим, что вместо вечной борьбы за турецкие проливы Россия борется за контроль над… Керченским проливом и Азовским морем. От этого геополитического "успеха" Путина, бедный Петр Первый, вместе с Екатериной Великой "переворачиваются в гробу".



Россия, под вечным и мудрым руководством Путина упорно сморщивается и рыхлеет. Посудите сами. В результате его мудрой политики, вместо контроля над Берлином и Прагой, Россия, в 21 веке, "мужественно" борется за контроль над Донецком и Луганском. Более того, второй раз за 250 лет, Россия опять овладевает Крымом и страшно гордится этим "достижением".



Строительство Крымского моста - это признание Россией того факта, что "сухопутного коридора" России в Крым уже никогда не будет. Крым окончательно становится "ракетно-атомным авианосцем России", которому некуда плыть. Впереди Турция и НАТО, а сзади обиженная и враждебная Украина и США.



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Сам Крымский мост теперь стал символом вечной вражды между Россией и Украиной, символом разъединения украинского и русского народов. Спешно построенный Крымский мост, теперь прочно разделят Европу и Евразию лучше всяких оборонных валов на российско-украинской границе.



А Крымский мост станет барометром нестабильной ситуации на полуострове. Сначала все будет легко и хорошо. Потом на Мосту появятся российские военно-полицейские контрольно-пропускные пункты. Таким образом Кремль будет бороться с инфильтрацией мусульманских сторонников ИГИЛ-2 на территорию полуострова. Угроза исламского терроризма быстро уравновесит перспективы и радости дешевого отдыха в Крыму для жителей России. А Мост станет символом тревоги и опасности в Крыму. Затем, через несколько лет, там появятся посты международных миротворческих сил. Наконец, именно, через Крымский мост будут уходить последние колонны российских войск, как они покидали Афганистан, ГДР, Польшу небожен, Польшу, Венгрию.

России не привыкать.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

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