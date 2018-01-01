Украинцы не спешат нести свои деньги в банки.

Сумма депозитов населения за май 2018 уменьшилась на 5 млрд. грн diamantbank.ua

Действительно, общая сумма депозитов бизнеса за май 2018 года увеличилась на 9 млрд. грн по сравнению с апрелем текущего года. Если, не обращать внимание на то, что депозиты бизнеса с начала года уменьшились на 10 млрд. грн. Вообще депозиты бизнеса, это очень часто "технические депозиты". Другими словами, банки часто просят компании, для улучшения их показателей, на конец месяца разместить деньги на депозит, который можно забрать в любую минуту. Для банков депозиты бизнеса очень нестабильные и их чаще всего рассматривают, как нестабильные пассивы. Для кредитования такие пассивы не годятся.

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Для нормального кредитования нужны депозиты населения. Вот они более консервативные и, как правило, депозиты населения срочные и их нельзя забрать в любой момент. Но, как раз общая сумма депозитов населения за май 2018 года по сравнению с апрелем не выросла, а уменьшилась на 5 млрд. грн. Вот это плохая тенденция, но НБУ это не заметил. А зря. Начиная с мая 2015 года объемы депозитов населения росли. За период январь-апрель 2018 года общая сумма депозитов населения выросла на 3,5 млрд. грн. А теперь все наоборот.

Хотя может, кто-то и скажет, что уменьшение депозитов населения - это нормальное явление. Кредитование в Украине нормально не работает, а, значит, банкам и не нужны деньги. Действительно за май 2018 года было выдано новых кредитов для бизнеса на сумму около 1,8 млрд. грн. Это ужасно мало. Населению выдали кредитов на сумму около 4 млрд. грн. Но кредиты населению, это рисковые потребительские кредиты, где большой риск невозвратов. Ипотечное и автокредитования в Украине нормально не работает. Но без нормального кредитования бизнеса не будет роста экономики. Главная задача банков - это прежде всего кредитование бизнеса. Запомните это...

Вот такие у нас дела. Лето начинается не очень радостно. Может люди действительно забрали денег с банков, чтобы отдохнуть или сделать ремонт дома. Хочется надеется, что осенью народ опять понесет деньги в банк на депозиты. А пока, что имеем, что имеем.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

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