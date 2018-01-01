Любимые качели Путина

Зачем в Кремле неожиданно решили разморозить нормандский формат.

Путин будет затягивать переговорный процесс как минимум до выборов-2019 Reuters

Министры иностранных дел стран "нормандского формата" должны встретиться в Берлине уже 11 июня. Эту дату озвучили во время своих переговоров главы внешнеполитических ведомств Украины и Германии Павел Климкин и Хайко Маас. Если встреча действительно состоится, она будет первой встречей министров с 16 февраля 2017. То есть министры иностранных дел не могли встретиться в течение 16 месяцев - и это при том, что двусторонние встречи постоянно происходили. Но Кремль фактически заморозил "нормандский формат". Почему же в Москве сегодня согласились на "оттепель"?

Имитация переговорного процесса - любимый конек российской дипломатии, в Москве научились затягивать любые переговоры на десятилетия. В 2017 году в России была надежда, что главным имитационной площадкой станут консультации с американским представителем Куртом Волкером - потому что еще живы были надежды на соглашение с Дональдом Трампом. Однако Волкер оказался жестким переговорщиком и продемонстрировал прекрасное понимание кремлевской тактики. И тогда с ним просто перестали разговаривать - да еще и с публичными заявлениями о "неконструктивности" американского дипломата. А для того, чтобы продемонстрировать готовность к конструктивности, решили разморозить "нормандский формат".

Это - подача в сторону европейцев. Ангела Меркель сформировала новое правительство и хотела бы восстановить свои позиции важного игрока на континенте. К особой роли в регионе, в отличие от своего предшественника Франсуа Олланда, тяготеет и французский президент Эмманюэль Макрон. Новому министру иностранных дел Германии Хайко Мааса также необходимо проявить себя на восточном направлении, который стал одним из приоритетов немецкой дипломатии еще в Минске. И это означает, что готовность российской стороны к возобновлению переговоров в "нормандском формате" в Берлине и Париже восприняли с облегчением.

Читайте также: Путину нужно спешить расправиться с Украиной как можно скорее

В Киеве также хотели бы, чтобы такие переговоры состоялись, так как стремятся к продолжению давления своих западных союзников на Москву. А это давление невозможно без демонстрации неконструктивности российского подхода и неготовности Кремля к любым компромиссам. На переговорах в "нормандском формате" такая неконструктивность демонстрируется лучше.

Во всем остальном я не стал бы ожидать какого-то реального сдвига в решении конфликта. Для того, чтобы в Кремле пошли на уступки, а не на имитацию переговоров, нужны совсем другие политические условия в мире и совсем другая экономическая ситуация в самой России. Пока же мы присутствуем на своеобразных дипломатических качелях. Не нравится тональность переговоров с американцами - проводим встречи с европейцами. Когда переговорный круг с европейцами пройден (ведь может быть и встреча на высшем уровне) - возвращаемся к переговорам с американцами. Таких "качелей" с лихвой может хватить на период до президентских и парламентских выборов в Украине. А вот после этих выборов Кремль может подумать об изменении тактики - в зависимости от того, какие силы придут к власти в соседней стране. А если мало что изменится - что ж, тогда Путин будет кататься на своих качелях до президентских выборов в США. По крайней мере, именно таким может быть кремлевский расчет.

Виталий Портников, журналист для Радио Свобода

Подписывайтесь на наш канал в Telegram