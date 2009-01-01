Мальчик со 130-го километра, или Как Ярмоленко не оказаться под конем

"Есть ли жизнь после Ярмоленко?" — вопрошают болельщики "Динамо" в многочисленных блогах на тему ухода Андрея.

Андрей Ярмоленко с майкой дортмундской "Боруссии" bvb.de

Контракт лидера сборной Украины с немецким грандом рассчитан на 4 года. Относительно суммы, заплаченной дортмундцами киевлянам, существует разная информация. Диапазон предполагаемой выплаты — 25-30 миллионов евро. По всей видимости, это новый рекорд продаж для "Динамо".

Возможно, чуть позже футбольные историки начало и середину 10-х годов назовут эпохой Ярмоленко для киевского "Динамо". "Мальчик со 130-го километра" стал настоящим лидером и капитаном самого популярного клуба Украины. "Нет Ярмоленко — нет шоу!" — неоднократно повторяли киевские болельщики. В интернет-голосованиях по определению лучшего игрока "Динамо" в том или ином матче Андрей регулярно становился лауреатом. Даже если игра у всей команды не шла (бывало и такое, чего уж там!), ниже определенного уровня Андрей не опускался.

11 мая 2008 года Андрей дебютировал в составе главной команды "Динамо". По-настоящему в него поверил Валерий Газзаев (можно по-разному относиться к этому адепту совместных украинско-российских чемпионатов, убежденному крымнашисту и путинисту, а также поклоннику Сталина, но нельзя не отдать дань его футбольному чутью) и предоставил молодому парню шанс, за который Андрей ухватился очень крепко. А затем он стал душой столичного клуба. Именно Андрея подсознательно искали другие футболисты "Динамо", выходя в контратаку. Именно его как главную угрозу выделяли практически все тренеры зарубежных клубов, соперничавших с киевлянами на международной арене.

99 голов забил Андрей в чемпионатах Украины. Увы, разменять вторую сотню "мальчику со 130-го километра" так и не удалось. Пока? Как знать! История нашего футбола знала громкие и тихие уходы, и в то же время громкие и тихие возвращения. Очень бы хотелось, чтобы рано или поздно Андрей все-таки достиг трехзначного показателя забитых голов в Украине! В трансфере ведущего игрока сборной Украины в популярнейший немецкий клуб подкупает то, что Андрей стремится сполна раскрыть свой талант, и ради этого даже готов сняться с насиженного места, где получал весьма недурственные деньги. Бундеслига? Полагаю, что и английская Премьер-лига, и испанская Примера, и итальянская Серия А являются более конкурентными чемпионатами. Но… Меня всегда умиляло выражение "играть в такой-то лиге". Футболист ведь едет играть не в лиге, а в определенном клубе. И сравнивать возможности дортмундцев и, к примеру, "Штутгарта" как-то некорректно. В лигах играют очень разные команды. А Андрей перешел в клуб, ставящий перед собой цель составить конкуренцию "Баварии" во внутреннем чемпионате и полном амбиций в Лиге чемпионов. Не забыли, кстати, где пройдет ее финал в нынешнем сезоне? Да, именно здесь, у нас, в сердце Украины. И, согласитесь, условный "Сток Сити" или "Эвертон" все-таки не чета "Боруссии", познавшей вкус триумфа в главном клубном евротурнире. Громадный стадион в Дортмунде всегда переполнен, болельщики требовательны, фанатеют горячо, но и ошибки могут не простить.

Завязанная на Ярмоленко игра киевлян после ухода Андрея так или иначе получит стрессовый удар. "Есть ли жизнь после Ярмоленко?" — вопрошают динамовские болельщики в многочисленных блогах на тему ухода Андрея. Хочется верить, что у "Динамо" все будет хорошо. Молодежь должна быстрее взрослеть. Больше свободы в футбольном творчестве, но в то же время и больше ответственности теперь будет у Дерлиса Гонсалеса и Виктора Цыганкова. А там настанет время проявить себя и у еще более молодых динамовцев.

Немного коробит меня следующее. Трансферная риторика сейчас такова, что речь идет об уходе из "Динамо" в большой европейский клуб. В середине 1970-х или 1980-х представить, что киевское "Динамо" будет стоять вне этого контекста (то есть не являться "большим европейским клубом"), было невозможно. Но времена меняются. А мы? Вместе с ними? Мы — тоже. Причем в разные стороны.

Хорошо, что у нынешних футболистов есть свобода перемещения по миру и возможность показать себя в разных условиях. Другое дело, что полностью реализовывают свои возможности единицы. На закате СССР футбольные власти разрешили отпускать игроков из союзного чемпионата за рубеж, если футболист достиг 28-летнего возраста (высочайшее соизволение!). Абсурдность и тотальную несвободу советской системы можно обсуждать бесконечно долго. По большому счету, не в этом ли удержании наших звезд кроется тот факт, что легендарные футболисты середины 1980-х (в том числе и обладатели "Золотых мячей") так по большому счету и не заиграли на Западе? А вот Андрей Шевченко, уехавший почти в 23 года, проявил себя так, что итальянские газетчики назвали его карьеру в "Милане" "бриллиантовой". Что же, Ярмоленко почти 28. Уже даже и по советским канонам настало время реализовать себя за рубежом. Как когда-то сказал сам Андрей: "Есть результат — ты на коне, нет результата — ты под конем". Чтобы оказаться на коне в одном из ведущих клубов Европы, нужно много работать. Удачи, Капитан!

Алексей Рыжков

фото: bvb.de