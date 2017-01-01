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Мечтают о Мальдивах. Как студенты завидуют Порошенко

Сегодня, 09:20

"Замержающий" университет им. Шевченко дал "путевку в жизнь" молодому Петру Порошенко.

Порошенко Мальдивы
Президент с шиком отдохнул на Мальдивах Новости 24/7
В то время, как президент Украины Порошенко, во время войны, с шиком отдыхал на Мальдивах, скрываясь на уединенных островах от одичавшей, надоедливой Гонтаревой, в Киевском госуниверситете им. Шевченко отменили занятия студентов из-за невозможности ректората заплатить за тепло в аудиториях. 
 
Даже Путин позавидовал отдыху Порошенко, не говоря уже о суетливом американском Президенте Трампе, который не может себе позволить такую роскошь как уехать из страны на Мальдивы на шесть дней.
 
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Между прочим, именно этот университет дал "путевку в жизнь" молодому Петру Порошенко. И вот сейчас наступила "расплата" за пять лет бесплатного обучения студента факультета международных отношений КГУ, ставшего президентом-миллиардером в нищей, коррумпированной и обессиленной войной стране. Киевский университет остановился из-за холода. Такое последний раз было в послевоенное время в середине 20 века. 
 
А на Мальдивах у президента Украины не было проблемы, ни с теплом, ни с деньгами (вероятно- 500 тыс. долларов). Зато перед самыми выборами президент Порошенко торжественно подымет на 15% стипендии студентам и ни слова по Мальдивы, и про какую-то Гонтареву или зимние трудности.
 
Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"
 
 
 
 
 
 
Теги:  
Виктор Небоженко, Порошенко, Мальдивы, университет Шевченко
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