Меньше позора и воровства: почему Украине нельзя было проводить финал Лиги Чемпионов

Коррумпированные, нереформированные страны, с монопольной, рентной экономикой не должны браться за проведение глобальных мероприятий.

Украине нельзя пока принимать крупные мероприятия Reuters

Летняя олимпиада-80 стала лебединой песней бывшего советского союза. Как известно, лебедь перед смертью поет свою самую красивую песню в жизни. Во всяком случае, так говорят поэты. Олимпиада, проведенная в Москве не принесла инвестиций в плановую экономику, которая уже тогда задыхалась от дефицита ресурсов для технологического перевооружения. Единственными инвестициями после проведения глобального спортивного мероприятия, стали смуглые ребятишки в дворах хрущевок. Сегодня те далекие события вспоминаются лишь как щемящий флешбек улетающего в "стратосферу" медведя и первые две строчки финальной песни: "До свиданья, наш ласковый Миша,возвращайся в свой сказочный лес".

Как показывает практика, проведение глобальных спортивных мероприятий позитивно влияет на открытые, рыночные экономики, где правит бал дерегуляция и высвобожденная предпринимательская инициатива. Любое масштабное событие в таких условиях – как реактивная закваска, на которой будет расти национальная экономика. При чем, главный фактор роста заключается не так в прямой выручке от продажи билетов, сферы услуг, или создании сезонных рабочих мест как в опосредованном влиянии на дальнейший тренд развития, который определяется международной рекламой местных производителей, налаживании новых коммуникационных сетей, простыми словами – узнаваемостью бренда национальной экономики в мире.

Евро-2012: как ВВП едва не ушел в минус

Но выше мы говорили о странах, где проведены базовые структурные реформы. А каков эффект для стран, которые вечно стоят на распутье как былинный богатырь? Как правило, у них подобная глобалистика приводит лишь к неэффективной растрате бюджетных ресурсов и дальнейшему кризису. Как штангист, который решил взять вес, который ни разу не подымал, так и экономика, тужащаяся копировать внешние признаки развитых стран, обречена на "надрыв". Только в случае со штангистом, развязывается "пупок", а в случае с экономикой – начинается рецессия. Что и подтвердила история с Евро-2012, проведенном в Украине, тем более, что тогда у нас появилась уникальная возможность сравнить эффект для разных типов экономик: польской – реформированной и украинской – тоже реформированной, но наоборот.

Как показывает статистика, Украина потратила на проведение Евро-2012 примерно 9% ВВП. Структурно эти затраты распределялись следующим образом: из 14 млрд. дол., потраченных на подготовку к чемпионату и инфраструктуру, примерно 5 млрд. дол. составили прямые затраты из государственного бюджета, то есть 36%, при том, что изначально расходы государства и бизнеса планировались в пропорции 20/80.

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Польша потратила примерно 20 млрд. дол., и это были преимущественно частные инвестиции. Относительно уровня ВВП, данные затраты составили примерно 5%.

Каковы же результаты от проведения столь глобального спортивного мероприятия, которое должно было встряхнуть даже саму инертную модель экономики? В результате проведения Евро-2012, валовый продукт Польши увеличился на 2,1%. В Украине данный показатель должен был составить 2,8%, учитывая, что уровень государственных и частных инвестиций несоизмеримо выше по отношению к размеру ВВП (примерно в два раза). На самом деле, Польша действительно приобрела устойчивый тренд для дальнейшего развития, подрастая на 3% в год и больше. Евро-2012 стало для нее настоящей витриной по продвижению национальных инвестиционных проектов. Плюс налаженные коммуникации и знакомство Европы с качеством местной предпринимательской среды и уровнем базовой инфраструктуры.

Что касается Украины, то ее ВВП в 2013-м году, то есть именно в тот период, когда корреляция должна была быть самой сильной, сократился до нуля. В 2014-2016 годах, данную корреляцию было уже тяжело уловить вследствие "черного лебедя" в виде войны и блокады восточных рынков сбыта. Но в 2013-м, никакого "черного лебедя" не было и в помине, а ВВП едва не ушел в отрицательную зону.

Это весьма красноречиво говорит о том, что в результате проведения Евро-2012 Украина получила лишь крайне неэффективную инфраструктуру в виде аэропортов, терминалы которых трудно заполнить на плановую мощность и несколько мегадорогих стадионов, некоторые из которых (Харьков, Львов) сегодня зарабатывают меньше, чем необходимо для нормальной амортизации, не говоря уже о получении хотя бы минимальной прибыли. Большая часть денег, выделенных на реализацию инфраструктурных проектов была расходована крайне неэффективно и непрозрачно, например для ускорения "процесса" была введена упрощенная процедура реализации проектов с "одним исполнителем", без проведения необходимых тендерных процедур. В качестве заработка, украинская экономика получила тогда примерно 720 миллионов евро.

Фмнал Лиги Чемпионов: как мы побили все рекорды

Что касается финала Лиги Чемпионов, которая состоялась в Киеве в мае этого года, то в памяти иностранных туристов она запомнится невероятным ростом цен на проживание, когда за сто евро людей селили на надувных матрасах в гаражах. И дело тут не в особенностях нашего характера и желании нагреть "дорогих" гостей. Причина кроется в крайне низком развитии в Киеве туристической инфраструктуры, что объясняется высоким уровнем административного давления на бизнес, непрозрачной процедурой выделения земельных участков и передачи в аренду коммунального имущества, а также длительным и дорогостоящи подключением к инфраструктурным сетям, например к системам электроэнергии.

В таких городах как Берлин или Милан, рост цен на проживание в дни финала составлял 3-4-кратное увеличение. В Кардиффе, где базовая инфраструктура была на недостаточном уровне, рост был в 30 раз, при этом мэрия потратила более 10 млн. долларов на обустройство временного, модульного городка для болельщиков. Киев побил и этот рекорд – цены на проживание в отелях выросли в 45 раз (в среднем). И причина тому – не столичное жлобство, а банальный дефицит отельной инфраструктуры в сегменте "эконом". А дефицит рождает рост цен и национальная ментальность здесь ни при чем, доказано Кардиффом.

Можно себе только представить с каким когнитивным диссонансом столкнулись тысячи иностранных болельщиков по приезде в Киев. Ведь по данным рейтинга швейцарского банка UBS, Киев занял 75 место среди 77 больших городов по стоимости жизни, обогнав по "низости" цен даже такие традиционно дешевые мегаполисы как Дели (73-е место), Манила (74-е). Ниже Киева только Лагос и Каир. Один из самых дешевых городов мира с самыми высокими ценами на проживание во время финала ЛЧ – такое не каждый сможет согласовать в своем сознании. Хотя это противоречие лишь на первый взгляд. При более глубоком анализе – все логично.

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Кстати, по уровню развития логистики наша страна занимает 80 место из 160 (по данным Всемирного банка - Logistics Performance Index (LPI) 2016). Аналитиками рейтинга оценивались такие параметры как: таможенное оформление; качество инфраструктуры (торговля, транспорт, порты, технологии); процедура и цена организации поставок; компетентность обслуживающего персонала; системы мониторинга; скорость движения товаров и своевременность. Так вот, если брать оценки по категориям, то ниже общестранового рейтинга были оценены таможенное оформление (130-е место), качество инфраструктуры (84-е место) и компетентность (95-е).

Нашими соседями по качеству логистики стали такие страны как Намибия (79- место, то есть выше нас) и Буркина-Фасо (на одну ступеньку ниже). Самое удивительное, что в 2012-м году, то есть на момент проведения Евро-2012, Украина в данном рейтинге занимала 66-место и по идее, усиление интернационализации экономики должно было привести к росту инвестиций как раз в сектор логистики. На самом деле произошел абсолютно противоположный процесс: страна опустилась вниз на 14 ступеней и качество логистики лишь ухудшилось.

Что касается финансовых параметров финала ЛЧ, то здесь оценки плана и факта разнятся как никогда. Изначально за модель для прогнозирования показателей доходности брался все тот же Кардифф, который по своей инфраструктурной недоразвитости отдаленно напоминал нашу столицу. Так вот в Кардифф приехало 170 тыс. болельщиков, которые потратили эквивалент 52 млн. евро. В Киев должно было прибыть по пессимистическому сценарию 70 тыс. иностранцев, хотя мэр рассчитывал на 100 тысяч. На самом деле количество болельщиков, по данным пограничной службы, составило чуть более 30 тысяч. Выручка от их пребывания в день составила 50 млн. гривен (отели и рестораны) или немногим меньше 2 млн евро. Даже умножив на 2-3 дня, получим в десять раз меньше, чем в том же Кардиффе. Город при этом потратил 20 млн. грн., но сюда не включены затраты на обеспечение безопасности, а они были значительны. Выходит, что, либо часть доходов пошла мимо "кассы" и городской бюджет от них ничего не получил в виде налогов и сборов, либо нужно что-то менять "в филармонии".

Хотя общая картина итак ясна. Чемпионат мира можно провести даже в КНДР, думаю там сумеют построить и стадионы, и аэропорты не хуже, чем у нас. Во всяком случае, ракеты уже научились запускать и даже больше, чем украинский Южмаш. А вот экономический результат будет примерно тот же: разворованный бюджет, убыточная инфраструктура, которая как чемодан без ручки: никто не знает, что с ней делать дальше и как ее содержать. С той только разницей, что в КНДР прибыль осядет в одной семье, а пойманных на "распиле" "козлов отпущения" публично расстреляют, а у нас эта же прибыль будет поделена между 5-10 семьями, и проворовавшихся просто выпустят под залог.

Коррумпированные, нереформированные страны, с монопольной, рентной экономикой не должны браться за проведение глобальных мероприятий. Меньше позора и воровства, и хоть какая-то надежда на успех в будущем. Ведь глобальные мероприятия, особенно в спорте, являются не предпосылкой для роста, а лишь его катализатором, когда все необходимые ингредиенты собраны и красивое портфолио страны составлено не пиарщикам, а самой действительностью.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

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